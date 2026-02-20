Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому повезёт в любви в конце февраля

ВКонтакте

В конце февраля 2026 года Раки смогут рассчитывать на благоприятные перемены в личной жизни. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По её прогнозу, представителям этого знака стоит внимательнее присмотреться к людям, которые проявляют искреннюю заботу и участие. Вторая половина месяца принесёт возможности, связанные с партнёрством, общением и развитием романтических связей.

Этот период подойдёт для налаживания отношений и укрепления уже существующих союзов. Ракам важно проявлять больше внимания к близким, чтобы избежать недопонимания и сохранить гармонию.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.