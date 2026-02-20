Весы будут притягательными, а Скорпионам стоит отпустить переживания: таро-расклад на пятницу, 20 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Весы ощутят себя притягательными и способными привлекать внимание противоположного пола, а Скорпионам стоит скинуть эмоциональный груз и заняться собой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 20 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Верховная Жрица): символизирует скрытые чувства и необходимость молчаливого наблюдения. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предупреждает о перегрузке и чрезмерной ответственности. Здоровье (Шестёрка Кубков перевёрнутая): указывает, что эмоциональный фон будет влиять на физическое состояние.

Телец

Любовь (Туз Жезлов): предрекает прилив страсти или инициативу со стороны партнёра. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о постепенном выходе из финансового напряжения. Здоровье (Луна): предупреждает о тревожности и нестабильности сна.

Близнецы

Любовь (Двойка Кубков): символизирует гармонию и взаимность. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): указывает на раскрытие скрытых мотивов или информации. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рак

Любовь (Тройка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о разочаровании в собственных ожиданиях. Профессиональная сфера (Император): предрекает необходимость занять жёсткцю позицию. Здоровье (Звезда): обещает постепенное восстановление.

Лев

Любовь (Пятёрка Мечей): символизирует конфликт с сомнительным итогом. Профессиональная сфера (Колесница): говорит о необходимости быстро принимать решения. Здоровье (Девятка Жезлов перевёрнутая): указывает на истощение резервов.

Дева

Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предупреждает о подавленных эмоциях, которые могут негативным образом отразиться на отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает продуктивность и хорошие результаты в работе. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о потребности в отдыхе.

Весы

Любовь (Сила): символизирует вашу уверенность в собственной притягательности и способности завоёвывать внимание противоположного пола. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на скрытое напряжение в коллективе. Здоровье (Двойка Пентаклей): предупреждает о необходимости распределять нагрузку.

Скорпион

Любовь (Суд): предрекает важный разговор. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности в работе. Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): указывает, что вам следует отпустить эмоциональный груз и, возможно, заняться новым видом спорта или творческим хобби.

Стрелец

Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): символизирует прояснение иллюзий. Профессиональная сфера (Маг): обещает поддержку руководства и вашу способность быть хорошим наставником. Здоровье (Пятёрка Жезлов): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Императрица): говорит о тепле и заботе в отношениях. Профессиональная сфера (Туз Мечей перевёрнутая): указывает на недопонимание и путаницу в делах. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предупреждает, что вам следует обратиться за помощью к специалисту, а не лечить недуг самостоятельно.

Водолей

Любовь (Дьявол): символизирует сильное притяжение и риск зависимости от второй половинки. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на ваши недооценённые усилия. Здоровье (Королева Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рыбы