Весы будут притягательными, а Скорпионам стоит отпустить переживания: таро-расклад на пятницу, 20 февраля

Весы ощутят себя притягательными и способными привлекать внимание противоположного пола, а Скорпионам стоит скинуть эмоциональный груз и заняться собой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 20 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Верховная Жрица): символизирует скрытые чувства и необходимость молчаливого наблюдения.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предупреждает о перегрузке и чрезмерной ответственности.
- Здоровье (Шестёрка Кубков перевёрнутая): указывает, что эмоциональный фон будет влиять на физическое состояние.
Телец
- Любовь (Туз Жезлов): предрекает прилив страсти или инициативу со стороны партнёра.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о постепенном выходе из финансового напряжения.
- Здоровье (Луна): предупреждает о тревожности и нестабильности сна.
Близнецы
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует гармонию и взаимность.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): указывает на раскрытие скрытых мотивов или информации.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.
Рак
- Любовь (Тройка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о разочаровании в собственных ожиданиях.
- Профессиональная сфера (Император): предрекает необходимость занять жёсткцю позицию.
- Здоровье (Звезда): обещает постепенное восстановление.
Лев
- Любовь (Пятёрка Мечей): символизирует конфликт с сомнительным итогом.
- Профессиональная сфера (Колесница): говорит о необходимости быстро принимать решения.
- Здоровье (Девятка Жезлов перевёрнутая): указывает на истощение резервов.
Дева
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предупреждает о подавленных эмоциях, которые могут негативным образом отразиться на отношениях.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает продуктивность и хорошие результаты в работе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о потребности в отдыхе.
Весы
- Любовь (Сила): символизирует вашу уверенность в собственной притягательности и способности завоёвывать внимание противоположного пола.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на скрытое напряжение в коллективе.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): предупреждает о необходимости распределять нагрузку.
Скорпион
- Любовь (Суд): предрекает важный разговор.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности в работе.
- Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): указывает, что вам следует отпустить эмоциональный груз и, возможно, заняться новым видом спорта или творческим хобби.
Стрелец
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): символизирует прояснение иллюзий.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает поддержку руководства и вашу способность быть хорошим наставником.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Императрица): говорит о тепле и заботе в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей перевёрнутая): указывает на недопонимание и путаницу в делах.
- Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предупреждает, что вам следует обратиться за помощью к специалисту, а не лечить недуг самостоятельно.
Водолей
- Любовь (Дьявол): символизирует сильное притяжение и риск зависимости от второй половинки.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на ваши недооценённые усилия.
- Здоровье (Королева Пентаклей): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Мир перевёрнутая): предупреждает о нежелании переходить на новый уровень отношений, а также отсутствие гармонии.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает продуктивное сотрудничество.
- Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует колебания самочувствия в течение дня.