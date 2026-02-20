Весы будут притягательными, а Скорпионам стоит отпустить переживания: таро-расклад на пятницу, 20 февраля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»
Весы будут притягательными, а Скорпионам стоит отпустить переживания: таро-расклад на пятницу, 20 февраля
10:16
Автор:
10:16

Весы будут притягательными, а Скорпионам стоит отпустить переживания: таро-расклад на пятницу, 20 февраля

  1. Зодиак
Автор:
Весы будут притягательными, а Скорпионам стоит отпустить переживания: таро-расклад на пятницу, 20 февраля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»
Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»

Весы ощутят себя притягательными и способными привлекать внимание противоположного пола, а Скорпионам стоит скинуть эмоциональный груз и заняться собой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 20 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Верховная Жрица): символизирует скрытые чувства и необходимость молчаливого наблюдения.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предупреждает о перегрузке и чрезмерной ответственности.
  3. Здоровье (Шестёрка Кубков перевёрнутая): указывает, что эмоциональный фон будет влиять на физическое состояние.

Телец

  1. Любовь (Туз Жезлов): предрекает прилив страсти или инициативу со стороны партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о постепенном выходе из финансового напряжения.
  3. Здоровье (Луна): предупреждает о тревожности и нестабильности сна.

Близнецы

  1. Любовь (Двойка Кубков): символизирует гармонию и взаимность.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): указывает на раскрытие скрытых мотивов или информации.
  3. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Тройка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о разочаровании в собственных ожиданиях.
  2. Профессиональная сфера (Император): предрекает необходимость занять жёсткцю позицию.
  3. Здоровье (Звезда): обещает постепенное восстановление.

Лев

  1. Любовь (Пятёрка Мечей): символизирует конфликт с сомнительным итогом.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): говорит о необходимости быстро принимать решения.
  3. Здоровье (Девятка Жезлов перевёрнутая): указывает на истощение резервов.

Дева

  1. Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предупреждает о подавленных эмоциях, которые могут негативным образом отразиться на отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает продуктивность и хорошие результаты в работе.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о потребности в отдыхе.

Весы

  1. Любовь (Сила): символизирует вашу уверенность в собственной притягательности и способности завоёвывать внимание противоположного пола.
  2. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на скрытое напряжение в коллективе.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): предупреждает о необходимости распределять нагрузку.

Скорпион

  1. Любовь (Суд): предрекает важный разговор.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности в работе.
  3. Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): указывает, что вам следует отпустить эмоциональный груз и, возможно, заняться новым видом спорта или творческим хобби.

Стрелец

  1. Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): символизирует прояснение иллюзий.
  2. Профессиональная сфера (Маг): обещает поддержку руководства и вашу способность быть хорошим наставником.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): отличное самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): говорит о тепле и заботе в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей перевёрнутая): указывает на недопонимание и путаницу в делах.
  3. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предупреждает, что вам следует обратиться за помощью к специалисту, а не лечить недуг самостоятельно.

Водолей

  1. Любовь (Дьявол): символизирует сильное притяжение и риск зависимости от второй половинки.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на ваши недооценённые усилия.
  3. Здоровье (Королева Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Мир перевёрнутая): предупреждает о нежелании переходить на новый уровень отношений, а также отсутствие гармонии.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает продуктивное сотрудничество.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует колебания самочувствия в течение дня.
15 942
Хобби таро