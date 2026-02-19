Тамара Глоба рассказала, кому звёзды пообещали «жизнь как в сказке»

ВКонтакте

Известный астролог Тамара Глоба составила гороскоп для представителей знака Близнецы, предрекая им скорые кардинальные перемены. По словам эксперта, этот период станет для них временем освобождения от устаревших страхов и внутренних ограничений.

Как отмечает астролог, снятие психологических барьеров позволит Близнецам смело двигаться в направлениях, которые раньше казались им недостижимыми. Трансформация может затронуть все ключевые сферы жизни: от резкой смены карьерного пути и переезда до вступления в брак.

Глоба подчеркивает, что любые начинания в этот период окажутся не просто удачными, а принесут долгосрочную выгоду, помогая Близнецам выйти на принципиально иной уровень жизни, который она сравнила с «волшебной сказкой».

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.