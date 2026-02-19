Стрельцов ждёт неожиданное сообщение, а Девы залечат старые раны: таро-расклад на четверг, 19 февраля

Стрельцов ждёт неожиданное сообщение и свидание, а Девы залечат старые любовные раны. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 19 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): символизирует вынужденный блок чувств и эмоций.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает хорошие результаты в работе.
- Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): предупреждает о сильной раздражительности и перепадах настроения.
Телец
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на красивые слова без глубины намерений.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о продуктивном взаимодействии и признании ваших компетенций.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Кубков): предупреждает о соблазне, иллюзиях и желании самому обманываться в чувствах.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нестабильность в долгосрочных планах.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает выход из состояния горя и сожаления о прошлом.
- Профессиональная сфера (Маг): символизирует вашу способность влиять на ход дел.
- Здоровье (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о переутомлении из-за необходимости чрезмерно концентрироваться.
Лев
- Любовь (Император): говорит о стремлении контролировать динамику отношений.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на замедление процессов или зависимость от внешних факторов.
- Здоровье (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление и прилив сил.
Дева
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старых ран.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание и позитивную оценку ваших трудов.
- Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Луна): предупреждает о сомнениях и скрытых страхах.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): указывает на риск поспешных решений.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и тревогу.
Скорпион
- Любовь (Десятка Кубков): обещает гармоничные моменты и эмоциональную поддержку от партнёра.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости набраться терпения в ожидании результатов.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): предупреждает о неожиданных травмах и болезнях.
Стрелец
- Любовь (Паж Кубков): символизирует неожиданное сообщение и встречу.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на конфликт интересов.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): предупреждает о мнительности в вопросах физического состояния.
Козерог
- Любовь (Императрица перевёрнутая): говорит о дефиците тепла или усталости в отношениях.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): обещает карьерный рост.
- Здоровье (Девятка Мечей): предупреждает о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Водолей
- Любовь (Суд перевёрнутая): указывает, что вы будете откладывать важный разговор со второй половинкой.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает хорошую материальную возможность.
- Здоровье (Отшельник): символизирует потребность в уединении и снижении раздражающих внешних факторов.
Рыбы
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке освободиться от сильной чувственной привязанности.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает ускорение деловых процессов.
- Здоровье (Король Пентаклей): указывает на стабильность состояния при разумном режиме.