Стрельцов ждёт неожиданное сообщение, а Девы залечат старые раны: таро-расклад на четверг, 19 февраля
10:32
  1. Зодиак
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Стрельцов ждёт неожиданное сообщение и свидание, а Девы залечат старые любовные раны. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 19 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): символизирует вынужденный блок чувств и эмоций.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает хорошие результаты в работе.
  3. Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): предупреждает о сильной раздражительности и перепадах настроения.

Телец

  1. Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на красивые слова без глубины намерений.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о продуктивном взаимодействии и признании ваших компетенций.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Семёрка Кубков): предупреждает о соблазне, иллюзиях и желании самому обманываться в чувствах.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нестабильность в долгосрочных планах.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает выход из состояния горя и сожаления о прошлом.
  2. Профессиональная сфера (Маг): символизирует вашу способность влиять на ход дел.
  3. Здоровье (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о переутомлении из-за необходимости чрезмерно концентрироваться.

Лев

  1. Любовь (Император): говорит о стремлении контролировать динамику отношений.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на замедление процессов или зависимость от внешних факторов.
  3. Здоровье (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление и прилив сил.

Дева

  1. Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старых ран.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание и позитивную оценку ваших трудов.
  3. Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Весы

  1. Любовь (Луна): предупреждает о сомнениях и скрытых страхах.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): указывает на риск поспешных решений.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и тревогу.

Скорпион

  1. Любовь (Десятка Кубков): обещает гармоничные моменты и эмоциональную поддержку от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости набраться терпения в ожидании результатов.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): предупреждает о неожиданных травмах и болезнях.

Стрелец

  1. Любовь (Паж Кубков): символизирует неожиданное сообщение и встречу.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на конфликт интересов.
  3. Здоровье (Звезда перевёрнутая): предупреждает о мнительности в вопросах физического состояния.

Козерог

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): говорит о дефиците тепла или усталости в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): обещает карьерный рост.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): предупреждает о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Водолей

  1. Любовь (Суд перевёрнутая): указывает, что вы будете откладывать важный разговор со второй половинкой.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает хорошую материальную возможность.
  3. Здоровье (Отшельник): символизирует потребность в уединении и снижении раздражающих внешних факторов.

Рыбы

  1. Любовь (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке освободиться от сильной чувственной привязанности.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает ускорение деловых процессов.
  3. Здоровье (Король Пентаклей): указывает на стабильность состояния при разумном режиме.
