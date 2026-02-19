Стрельцов ждёт неожиданное сообщение, а Девы залечат старые раны: таро-расклад на четверг, 19 февраля

ВКонтакте

Стрельцов ждёт неожиданное сообщение и свидание, а Девы залечат старые любовные раны. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 19 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): символизирует вынужденный блок чувств и эмоций. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает хорошие результаты в работе. Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): предупреждает о сильной раздражительности и перепадах настроения.

Телец

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на красивые слова без глубины намерений. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о продуктивном взаимодействии и признании ваших компетенций. Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Семёрка Кубков): предупреждает о соблазне, иллюзиях и желании самому обманываться в чувствах. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нестабильность в долгосрочных планах. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает выход из состояния горя и сожаления о прошлом. Профессиональная сфера (Маг): символизирует вашу способность влиять на ход дел. Здоровье (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о переутомлении из-за необходимости чрезмерно концентрироваться.

Лев

Любовь (Император): говорит о стремлении контролировать динамику отношений. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на замедление процессов или зависимость от внешних факторов. Здоровье (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление и прилив сил.

Дева

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старых ран. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание и позитивную оценку ваших трудов. Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Луна): предупреждает о сомнениях и скрытых страхах. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): указывает на риск поспешных решений. Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и тревогу.

Скорпион

Любовь (Десятка Кубков): обещает гармоничные моменты и эмоциональную поддержку от партнёра. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости набраться терпения в ожидании результатов. Здоровье (Башня перевёрнутая): предупреждает о неожиданных травмах и болезнях.

Стрелец

Любовь (Паж Кубков): символизирует неожиданное сообщение и встречу. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на конфликт интересов. Здоровье (Звезда перевёрнутая): предупреждает о мнительности в вопросах физического состояния.

Козерог

Любовь (Императрица перевёрнутая): говорит о дефиците тепла или усталости в отношениях. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): обещает карьерный рост. Здоровье (Девятка Мечей): предупреждает о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Водолей

Любовь (Суд перевёрнутая): указывает, что вы будете откладывать важный разговор со второй половинкой. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает хорошую материальную возможность. Здоровье (Отшельник): символизирует потребность в уединении и снижении раздражающих внешних факторов.

Рыбы