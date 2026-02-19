Не пей чай и откажись от обновок: приметы на 20 февраля

20 февраля православные вспоминают преподобного Луку Елладского. В народе день называли Лукой, Могущницей или Феней — спасовыми кореньями. Рассказываем, какие запреты и приметы связывали с этой датой.
Что нельзя делать 20 февраля:
- устраивать ссоры и выяснять отношения — считалось, что это притянет череду неприятностей;
- проявлять жадность — по поверьям, можно самому оказаться в нужде;
- обедать или ужинать в одиночестве — год пройдёт без компании;
- заваривать и пить чай — верили, что напиток «уносит» силы;
- приобретать обновки — покупки не принесут удовлетворения;
- мести пол — вместе с сором из дома может «уйти» достаток.
Народные приметы на 20 февраля:
- если куры забираются повыше на насест, жди крепких морозов;
- облака с синеватым оттенком — к скорому потеплению;
- снег начал подтаивать с северной стороны — лето будет тёплым;
- ветер усилился к полудню — к хорошему урожаю яровых;
- алый закат — к холодному ветру и дождливому лету;
- туман — к мягкой погоде и теплу.