Не пей чай и откажись от обновок: приметы на 20 февраля

20 февраля православные вспоминают преподобного Луку Елладского. В народе день называли Лукой, Могущницей или Феней — спасовыми кореньями. Рассказываем, какие запреты и приметы связывали с этой датой.

Что нельзя делать 20 февраля:

  1. устраивать ссоры и выяснять отношения — считалось, что это притянет череду неприятностей;
  2. проявлять жадность — по поверьям, можно самому оказаться в нужде;
  3. обедать или ужинать в одиночестве — год пройдёт без компании;
  4. заваривать и пить чай — верили, что напиток «уносит» силы;
  5. приобретать обновки — покупки не принесут удовлетворения;
  6. мести пол — вместе с сором из дома может «уйти» достаток.

Народные приметы на 20 февраля:

  1. если куры забираются повыше на насест, жди крепких морозов;
  2. облака с синеватым оттенком — к скорому потеплению;
  3. снег начал подтаивать с северной стороны — лето будет тёплым;
  4. ветер усилился к полудню — к хорошему урожаю яровых;
  5. алый закат — к холодному ветру и дождливому лету;
  6. туман — к мягкой погоде и теплу.
