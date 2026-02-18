Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого конец февраля — идеальный шанс повернуть жизнь на 180 градусов

ВКонтакте

Рождённым под знаком Тельца конец февраля принесёт серьёзные изменения и возможность пересобрать свои планы. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Во второй половине месяца представителям земной стихии придётся пересмотреть приоритеты: часть прежних задач и направлений останется в прошлом. На первый план выйдут новые идеи, перспективы и проекты, которые потребуют смелости и готовности действовать иначе.

Этот период подойдёт для обучения и преподавания, публичного представления своих наработок, совместной работы с друзьями и единомышленниками. Удачными могут оказаться поездки и запуск новых инициатив, особенно если они связаны с развитием и расширением горизонтов. В то же время в конце февраля астролог советует быть внимательнее в дороге.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.