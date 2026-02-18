14:54

Не одалживай никому вещи и не выноси мусор: приметы на 19 февраля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 19 февраля — день Вуколы Телятника. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 19 февраля:

  1. кричать и ругать корову, если она долго и громко мычит — так она прогоняет все горести и болезни из дома;
  2. давать взаймы деньги или вещи — расстанетесь с благополучием;
  3. покупать кошелёк — это приведёт к нищете;
  4. спрашивать у беременной пол малыша — он появится на свет с родимым пятном;
  5. выносить мусор — вместе с ним вы расстанетесь с радостью в жизни;
  6. ссориться и конфликтовать со своими близкими — обида долго не пройдёт.

Народные приметы на 19 февраля:

  1. крепкий мороз — к скорой весне;
  2. птицы сидят на верхушках деревьев — к теплу;
  3. оттепель — коровы будут давать мало молока;
  4. жёлтый закат или рассвет с фиолетовым горизонтом — к хорошей погоде;
  5. кошка или собака закрывают нос лапой и жмутся к батарее — к холодам;
  6. холодно — март будет тёплым.
1 896
Хобби приметы