Не одалживай никому вещи и не выноси мусор: приметы на 19 февраля

В народном календаре 19 февраля — день Вуколы Телятника. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 19 февраля:
- кричать и ругать корову, если она долго и громко мычит — так она прогоняет все горести и болезни из дома;
- давать взаймы деньги или вещи — расстанетесь с благополучием;
- покупать кошелёк — это приведёт к нищете;
- спрашивать у беременной пол малыша — он появится на свет с родимым пятном;
- выносить мусор — вместе с ним вы расстанетесь с радостью в жизни;
- ссориться и конфликтовать со своими близкими — обида долго не пройдёт.
Народные приметы на 19 февраля:
- крепкий мороз — к скорой весне;
- птицы сидят на верхушках деревьев — к теплу;
- оттепель — коровы будут давать мало молока;
- жёлтый закат или рассвет с фиолетовым горизонтом — к хорошей погоде;
- кошка или собака закрывают нос лапой и жмутся к батарее — к холодам;
- холодно — март будет тёплым.