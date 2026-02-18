Тельцы осознают горькую цену победы, а Рыбы ощутят счастье: таро-расклад на среду, 18 февраля

Тельцы повздорят с партнёром, и это плохо отразится на их душевном состоянии, а Рыбы ощутят счастье и гармонию в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 18 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Луна): символизирует сомнения и внутреннюю тревогу.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает хорошую материальную возможность или обретение полезного контакта.
- Здоровье (Девятка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о накопленной усталости и неумении с ней справляться.
Телец
- Любовь (Пятёрка Мечей перевёрнутая): указывает на попытку выйти из конфликта и осознать горькую цену победы.
- Профессиональная сфера (Император): говорит о необходимости соблюдения жёстких правил и поддаваться контролю.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует потребность ухаживать за своими близкими.
Близнецы
- Любовь (Колесо Фортуны перевёрнутая): предупреждает о повторяющемся сценарии в отношениях.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает продуктивность и рост навыков.
- Здоровье (Тройка Кубков перевёрнутая): говорит о проблемах в сексуальной сфере.
Рак
- Любовь (Королева Кубков): обещает эмоциональную глубину и эмпатию в отношениях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о скрытых процессах, которые станут очевидными совсем нескоро.
- Здоровье (Отшельник перевёрнутая): указывает на усталость от изоляции. Вам будет полезно развеяться и заняться активным отдыхом.
Лев
- Любовь (Туз Мечей): говорит о честном разговоре и прояснении чувств.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует отказ от лишних обязанностей.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): предупреждает о снижении жизненных сил.
Дева
- Любовь (Сила перевёрнутая): предрекает вашу внутреннюю неуверенность, скрытую за внешним спокойствием.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает контроль над процессом и возможность влиять на исход дел.
- Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит о телесных зажимах и напряжении.
Весы
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на недосказанность и дисбаланс в чувствах.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание или позитивную оценку результатов.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует постепенное снижение тревожности.
Скорпион
- Любовь (Дьявол): предупреждает о сильном притяжении с элементами зависимости от партнёра.
- Профессиональная сфера (Суд): говорит о необходимости принять важное решение, которое повлияет на будущее.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из тяжёлого психологического состояния.
Стрелец
- Любовь (Тройка Жезлов): обещает развитие и перспективу в отношениях.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает завершение споров и недопониманий с начальством.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.
Козерог
- Любовь (Императрица): символизирует тепло, нежность, заботу.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о вашем нетерпении и желании ускорить результаты.
- Здоровье (Звезда): обещает восстановление и гармонию.
Водолей
- Любовь (Башня перевёрнутая): указывает, что напряжение копится, но не проговаривается.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает желание взяться за новые проекты и творческое вдохновение.
- Здоровье (Девятка Мечей): предупреждает о тревожности, которая может отражаться на сне и нервной системе.
Рыбы
- Любовь (Мир): символизирует счастливые отношения, наполненные взаимопониманием.
- Профессиональная сфера (Король Мечей перевёрнутая): указывает на жёсткость в коммуникациях или субъективное решение со стороны руководства.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): отличное самочувствие.