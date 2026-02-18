Тельцы осознают горькую цену победы, а Рыбы ощутят счастье: таро-расклад на среду, 18 февраля

ВКонтакте

Тельцы повздорят с партнёром, и это плохо отразится на их душевном состоянии, а Рыбы ощутят счастье и гармонию в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 18 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Луна): символизирует сомнения и внутреннюю тревогу. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает хорошую материальную возможность или обретение полезного контакта. Здоровье (Девятка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о накопленной усталости и неумении с ней справляться.

Телец

Любовь (Пятёрка Мечей перевёрнутая): указывает на попытку выйти из конфликта и осознать горькую цену победы. Профессиональная сфера (Император): говорит о необходимости соблюдения жёстких правил и поддаваться контролю. Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует потребность ухаживать за своими близкими.

Близнецы

Любовь (Колесо Фортуны перевёрнутая): предупреждает о повторяющемся сценарии в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает продуктивность и рост навыков. Здоровье (Тройка Кубков перевёрнутая): говорит о проблемах в сексуальной сфере.

Рак

Любовь (Королева Кубков): обещает эмоциональную глубину и эмпатию в отношениях. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о скрытых процессах, которые станут очевидными совсем нескоро. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): указывает на усталость от изоляции. Вам будет полезно развеяться и заняться активным отдыхом.

Лев

Любовь (Туз Мечей): говорит о честном разговоре и прояснении чувств. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует отказ от лишних обязанностей. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): предупреждает о снижении жизненных сил.

Дева

Любовь (Сила перевёрнутая): предрекает вашу внутреннюю неуверенность, скрытую за внешним спокойствием. Профессиональная сфера (Маг): обещает контроль над процессом и возможность влиять на исход дел. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит о телесных зажимах и напряжении.

Весы

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на недосказанность и дисбаланс в чувствах. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание или позитивную оценку результатов. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует постепенное снижение тревожности.

Скорпион

Любовь (Дьявол): предупреждает о сильном притяжении с элементами зависимости от партнёра. Профессиональная сфера (Суд): говорит о необходимости принять важное решение, которое повлияет на будущее. Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из тяжёлого психологического состояния.

Стрелец

Любовь (Тройка Жезлов): обещает развитие и перспективу в отношениях. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает завершение споров и недопониманий с начальством. Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.

Козерог

Любовь (Императрица): символизирует тепло, нежность, заботу. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о вашем нетерпении и желании ускорить результаты. Здоровье (Звезда): обещает восстановление и гармонию.

Водолей

Любовь (Башня перевёрнутая): указывает, что напряжение копится, но не проговаривается. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает желание взяться за новые проекты и творческое вдохновение. Здоровье (Девятка Мечей): предупреждает о тревожности, которая может отражаться на сне и нервной системе.

Рыбы