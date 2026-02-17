Ударит по мужчинам и сердцу: Тамара Глоба рассказала о влиянии февральского солнечного затмения

ВКонтакте

Первое в 2026 году солнечное затмение, которое жители Земли могли наблюдать 17 февраля, может усилить конфликтность, спровоцировать проблемы со здоровьем и повлиять на деловую сферу. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба.

Влияние затмения не ограничится одним днём. Его последствия, как отметила астролог, могут проявляться в течение нескольких недель — вплоть до следующего лунного затмения и середины марта.

По словам Глобы, солнечное затмение традиционно сильнее отражается на представителях сильного пола, поскольку эта звезда символически связана с мужской энергией. В зоне риска — сердечно-сосудистая система, а также деловая сфера. Во внешнем мире в это время могут участиться скандальные и кризисные события, возможны обострения военных конфликтов и всплески неконтролируемой агрессии.

«Всплески, которые касаются солнечной энергии, могут проявляться довольно сильно, и поэтому возникнут проблемы со связью, перемещением, передвижением, транспортом, воздушными бурями и вопросами, которые касаются стихии», — добавила астролог.

В период затмения стоит уделить особое внимание здоровью. Рекомендуются умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и отказ от чрезмерных усилий. Особое внимание, по словам Тамары Глобы, стоит уделить питанию: не перегружать желудок, избегать продуктов, вызывающих резкую реакцию организма, а также отказаться от вредных привычек:

«Если вдруг вы никак не можете бросить курить или избавиться от каких-то проблем, сквернословия, например, или ругаетесь с кем-то постоянно, постарайтесь в день затмения продумать эту ситуацию и избавиться от того, что вас тяготит. В затмении хорошо завершать какие-либо дела, которые давно не завершили».

Астролог также подчеркнула, что в период влияния солнечного затмения важно контролировать эмоции и не поддаваться агрессии, иначе последствия могут оказаться серьёзными: «Ситуация может вернуться к вам большим молотом».

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.