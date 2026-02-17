14:02

Не обижай бурёнку и откажись от новой стрижки: приметы на 18 февраля

18 февраля православная церковь вспоминает святую Агафию Сицилийскую, погибшую в борьбе за веру во время гонений при императоре Деции. После жестоких пыток мученица скончалась в темнице. В народном календаре этот день называют Агафьей Коровницей. Рассказываем, какие запреты и приметы связывали с датой.

Что нельзя делать 18 февраля:

  1. бить или обижать корову — по поверьям, после этого она могла перестать давать молоко;
  2. спускать с цепи собак — считалось, что с ними в дом придёт болезнь;
  3. забывать помянуть умерших родственников — верили, что они могут явиться во сне с укором;
  4. выглядывать в окно после заката — в народе говорили, что в тёмное время по улицам бродит нечисть;
  5. отказывать в помощи бездомным и нуждающимся — можно самому вскоре оказаться в тяжёлом положении;
  6. стричь волосы незамужним девушкам и холостым парням — это сулило одиночество на весь год.

Народные приметы на 18 февраля:

  1. снег и крепкий мороз — к скорому потеплению;
  2. сильный холод — к бурной весне и засушливому лету;
  3. если снега мало или нет совсем — лето будет сухим;
  4. вода в реке прибывает — к оттепели;
  5. тёплый день — морозы скоро отступят.
