Не обижай бурёнку и откажись от новой стрижки: приметы на 18 февраля

18 февраля православная церковь вспоминает святую Агафию Сицилийскую, погибшую в борьбе за веру во время гонений при императоре Деции. После жестоких пыток мученица скончалась в темнице. В народном календаре этот день называют Агафьей Коровницей. Рассказываем, какие запреты и приметы связывали с датой.
Что нельзя делать 18 февраля:
- бить или обижать корову — по поверьям, после этого она могла перестать давать молоко;
- спускать с цепи собак — считалось, что с ними в дом придёт болезнь;
- забывать помянуть умерших родственников — верили, что они могут явиться во сне с укором;
- выглядывать в окно после заката — в народе говорили, что в тёмное время по улицам бродит нечисть;
- отказывать в помощи бездомным и нуждающимся — можно самому вскоре оказаться в тяжёлом положении;
- стричь волосы незамужним девушкам и холостым парням — это сулило одиночество на весь год.
Народные приметы на 18 февраля:
- снег и крепкий мороз — к скорому потеплению;
- сильный холод — к бурной весне и засушливому лету;
- если снега мало или нет совсем — лето будет сухим;
- вода в реке прибывает — к оттепели;
- тёплый день — морозы скоро отступят.