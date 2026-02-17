Раки окажутся в токсичных отношениях, а сердце Стрельцов окаменеет: таро-расклад на вторник, 17 февраля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»
Раки окажутся в токсичных отношениях, а сердце Стрельцов окаменеет: таро-расклад на вторник, 17 февраля
Раки окажутся в токсичных отношениях, а сердце Стрельцов окаменеет: таро-расклад на вторник, 17 февраля

Раки окажутся в токсичных отношениях, а сердце Стрельцов окаменеет: таро-расклад на вторник, 17 февраля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»
Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»

Раки окунутся в страсть и токсичность в отношениях, а Стрельцы закроют своё сердце для чувств. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 17 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Семёрка Мечей): символизирует скрытые действия и неискренность в словах.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о финансовом крахе.
  3. Здоровье (Двойка Кубков): говорит о балансе гормональной и эмоциональной сферы. 

Телец

  1. Любовь (Башня): предрекает разрушение иллюзий и эмоциональное освобождение.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на глубокое погружение в задачи.
  3. Здоровье (Паж Мечей): говорит о ментальном напряжении. 

Близнецы

  1. Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): предупреждает о манипуляции чувствами.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает необходимость быстро принимать решения.
  3. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): указывает на скованность и зажимы в теле.

Рак

  1. Любовь (Дьявол перевёрнутая): символизирует страстную, но токсичную динамику в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает ясность в делах и точные решения.
  3. Здоровье (Девятка Жезлов): указывает на накопившуюся усталость.

Лев

  1. Любовь (Тройка Кубков): обещает неожиданную встречу и лёгкость в общении.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): символизирует ваш страх, что ресурсов может однажды не хватить.
  3. Здоровье (Император): говорит о необходимости нормализовать режим.

Дева

  1. Любовь (Луна): предупреждает о неясности и сомнениях в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): символизирует необходимость сделать паузу в делах и рассчитать дальнейшую стратегию.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предупреждает об импульсивности и агрессии, которая может вылиться на партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует гармоничную командную атмосферу.
  3. Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в уединении и отсутствии внешнего шума.

Скорпион

  1. Любовь (Суд): предрекает важный разговор или кармические отношения.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о том, что ваши заслуги могут не оценить по достоинству.
  3. Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о постепенном восстановлении организма. 

Стрелец

  1. Любовь (Двойка Мечей): символизирует блокировку чувств и нежелание как-либо проявлять взаимность.
  2. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предупреждает о манипуляциях в коллективе и вашей переоценке собственных возможностей.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о перепадах настроения.

Козерог

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): предупреждает о дефиците тепла в паре.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): обещает создание устойчивого фундамента.
  3. Здоровье (Восьмёрка Мечей): говорит о психосоматических заболеваниях.

Водолей

  1. Любовь (Пятёрка Мечей перевёрнутая): предрекает попытку примирения после серьёзного конфликта.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): символизирует хорошие финансовые возможности.
  3. Здоровье (Звезда): обещает восстановление после затяжной болезни.

Рыбы

  1. Любовь (Мир перевёрнутая): предупреждает о невозможности завершить токсичные отношения.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): символизирует самостоятельность и финансовую опору.
  3. Здоровье (Рыцарь Кубков): указывает, что тело будет зависеть от эмоционального состояния.
