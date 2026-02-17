Раки окажутся в токсичных отношениях, а сердце Стрельцов окаменеет: таро-расклад на вторник, 17 февраля

Раки окунутся в страсть и токсичность в отношениях, а Стрельцы закроют своё сердце для чувств. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 17 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Мечей): символизирует скрытые действия и неискренность в словах.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о финансовом крахе.
- Здоровье (Двойка Кубков): говорит о балансе гормональной и эмоциональной сферы.
Телец
- Любовь (Башня): предрекает разрушение иллюзий и эмоциональное освобождение.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на глубокое погружение в задачи.
- Здоровье (Паж Мечей): говорит о ментальном напряжении.
Близнецы
- Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): предупреждает о манипуляции чувствами.
- Профессиональная сфера (Колесница): предрекает необходимость быстро принимать решения.
- Здоровье (Четвёрка Пентаклей): указывает на скованность и зажимы в теле.
Рак
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): символизирует страстную, но токсичную динамику в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает ясность в делах и точные решения.
- Здоровье (Девятка Жезлов): указывает на накопившуюся усталость.
Лев
- Любовь (Тройка Кубков): обещает неожиданную встречу и лёгкость в общении.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): символизирует ваш страх, что ресурсов может однажды не хватить.
- Здоровье (Император): говорит о необходимости нормализовать режим.
Дева
- Любовь (Луна): предупреждает о неясности и сомнениях в отношениях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): символизирует необходимость сделать паузу в делах и рассчитать дальнейшую стратегию.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Весы
- Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предупреждает об импульсивности и агрессии, которая может вылиться на партнёра.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует гармоничную командную атмосферу.
- Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в уединении и отсутствии внешнего шума.
Скорпион
- Любовь (Суд): предрекает важный разговор или кармические отношения.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о том, что ваши заслуги могут не оценить по достоинству.
- Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о постепенном восстановлении организма.
Стрелец
- Любовь (Двойка Мечей): символизирует блокировку чувств и нежелание как-либо проявлять взаимность.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предупреждает о манипуляциях в коллективе и вашей переоценке собственных возможностей.
- Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о перепадах настроения.
Козерог
- Любовь (Императрица перевёрнутая): предупреждает о дефиците тепла в паре.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): обещает создание устойчивого фундамента.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): говорит о психосоматических заболеваниях.
Водолей
- Любовь (Пятёрка Мечей перевёрнутая): предрекает попытку примирения после серьёзного конфликта.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): символизирует хорошие финансовые возможности.
- Здоровье (Звезда): обещает восстановление после затяжной болезни.
Рыбы
- Любовь (Мир перевёрнутая): предупреждает о невозможности завершить токсичные отношения.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): символизирует самостоятельность и финансовую опору.
- Здоровье (Рыцарь Кубков): указывает, что тело будет зависеть от эмоционального состояния.