Не парься в бане и проведи вечер тихо: приметы на 17 февраля

17 февраля по народному календарю отмечают день Николы Студёного, или Волчьего свата. Считалось, что в это время крепчают морозы и начинается гон у зверей. Православные чтят память Николая Исповедника. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 17 февраля:
- отправляться в дальнюю дорогу — путь может оказаться тяжёлым, а возвращение затянуться из-за неожиданных препятствий;
- ходить в лес и заниматься охотой — есть риск столкнуться с хищниками;
- устраивать шумные гуляния и вечеринки — день лучше посвятить полезным делам;
- без необходимости выходить из дома — по поверьям, это грозит болезнью;
- париться в бане — можно получить ожог;
- принимать ванну, стричь волосы и ногти — это сулит неприятности;
- подходить к бездомным собакам — даже спокойное на вид животное может быть опасным;
- надевать красную одежду — считалось, что она притягивает беды.
Народные приметы на 17 февраля:
- туман держится высоко — к ясной погоде;
- туман стелется низко — к оттепели и снегопаду;
- ветви ели подняты вверх — день будет ясным;
- ветки опускаются к земле — к скорой метели;
- лес кажется тёмным — к потеплению;
- узоры на стекле тянутся вниз — к теплу.