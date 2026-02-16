13:08

Не парься в бане и проведи вечер тихо: приметы на 17 февраля

17 февраля по народному календарю отмечают день Николы Студёного, или Волчьего свата. Считалось, что в это время крепчают морозы и начинается гон у зверей. Православные чтят память Николая Исповедника. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 17 февраля:

  1. отправляться в дальнюю дорогу — путь может оказаться тяжёлым, а возвращение затянуться из-за неожиданных препятствий;
  2. ходить в лес и заниматься охотой — есть риск столкнуться с хищниками;
  3. устраивать шумные гуляния и вечеринки — день лучше посвятить полезным делам;
  4. без необходимости выходить из дома — по поверьям, это грозит болезнью;
  5. париться в бане — можно получить ожог;
  6. принимать ванну, стричь волосы и ногти — это сулит неприятности;
  7. подходить к бездомным собакам — даже спокойное на вид животное может быть опасным;
  8. надевать красную одежду — считалось, что она притягивает беды.

Народные приметы на 17 февраля:

  1. туман держится высоко — к ясной погоде;
  2. туман стелется низко — к оттепели и снегопаду;
  3. ветви ели подняты вверх — день будет ясным;
  4. ветки опускаются к земле — к скорой метели;
  5. лес кажется тёмным — к потеплению;
  6. узоры на стекле тянутся вниз — к теплу.
