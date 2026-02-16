Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого февраль станет месяцем прорыва

ВКонтакте

Водолеи почувствуют прилив сил и смогут воспользоваться открывающимися возможностями уже со второй недели февраля. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц принесёт представителям воздушного знака перемены в личной жизни и круге общения. Возможны новые знакомства, а также интересные проекты, в том числе связанные со спортом и различными активностями.

Астролог советует сосредоточиться на самых интересных для себя делах и постараться продвинуть их вперёд. В этом месяце бурная деятельность способна дать конкретный результат.