Девы будут недовольны, а Скорпионов ждут радостные моменты: таро-расклад на понедельник, 16 февраля

Девы ощутят недовольство от отношений, а Скорпионов ожидают счастливые моменты вместе с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 16 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Паж Жезлов): предрекает неожиданный знак внимания или признание, которое перевернёт привычный ход отношений. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из кризиса и возможность начинать новые проекты. Здоровье (Луна): говорит о скрытом напряжении, которое может проявиться через проблемы со сном или пищеварением.

Телец

Любовь (Король Жезлов перевёрнутая): предупреждает о жестоких словах или попытке доминировать в отношениях. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает мощное начало и шанс, который нельзя будет упустить. Здоровье (Двойка Жезлов): указывает на необходимость правильного распределения сил.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует внутренние ограничения, когда страхи мешают действовать решительнее. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): предрекает застой в делах и усталость от рутины. Здоровье (Туз Кубков перевёрнутая): предупреждает об эмоциональном истощении, которое может отразиться на теле.

Рак

Любовь (Семёрка Кубков): говорит о соблазне иллюзий. Важно будет различать фантазии и реальные чувства. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует разочарование в ожиданиях и необходимость пересмотра стратегии. Здоровье (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает снижение энергии и усталость.

Лев

Любовь (Туз Кубков): обещает новые отношения, проникнутые романтикой и страстью. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о переутомлении или мелких неурядицах, которые мешают завершить дело. Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает на внутреннее напряжение. Для вас будет полезна физическая активность.

Дева

Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует отсутствие признания со стороны партнёра и возможное недовольство. Профессиональная сфера (Королева Кубков): предрекает поддержку коллег. Здоровье (Десятка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о неожиданных травмах и ушибах.

Весы

Любовь (Рыцарь Мечей): говорит, что эмоции сегодня возьмут верх, поэтому не исключены конфликты и споры с партнёром. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует возможность продемонстрировать свою сосредоточенность и мастерство. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предрекает усталость от изоляции. Необходимо движение и свежий воздух.

Скорпион

Любовь (Десятка Кубков): обещает гармоничное завершение конфликтов или радостные совместные моменты. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предупреждает о недопонимании с коллегами и сплетнях. Здоровье (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о внутреннем дисбалансе.

Стрелец

Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление и фокус на потерях вместо того, чтобы сосредоточиться на позитивном в отношениях. Профессиональная сфера (Императрица перевёрнутая): предрекает блокировку креативного потенциала. Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.

Козерог

Любовь (Королева Жезлов): говорит о ярком проявлении себя и своих желаниях в паре. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость отстаивать позицию и выдерживать конкуренцию. Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): предрекает слабый иммунитет и простуды.

Водолей

Любовь (Туз Мечей): предупреждает о необходимости честного разговора со второй половинкой. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует облегчение после периода суеты и переработок. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит, что вам необходимо сдать анализы — заболевания могут быть скрытыми и не давать о себе знать.

