Девы будут недовольны, а Скорпионов ждут радостные моменты: таро-расклад на понедельник, 16 февраля

Девы ощутят недовольство от отношений, а Скорпионов ожидают счастливые моменты вместе с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 16 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Паж Жезлов): предрекает неожиданный знак внимания или признание, которое перевернёт привычный ход отношений.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из кризиса и возможность начинать новые проекты.
- Здоровье (Луна): говорит о скрытом напряжении, которое может проявиться через проблемы со сном или пищеварением.
Телец
- Любовь (Король Жезлов перевёрнутая): предупреждает о жестоких словах или попытке доминировать в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает мощное начало и шанс, который нельзя будет упустить.
- Здоровье (Двойка Жезлов): указывает на необходимость правильного распределения сил.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует внутренние ограничения, когда страхи мешают действовать решительнее.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): предрекает застой в делах и усталость от рутины.
- Здоровье (Туз Кубков перевёрнутая): предупреждает об эмоциональном истощении, которое может отразиться на теле.
Рак
- Любовь (Семёрка Кубков): говорит о соблазне иллюзий. Важно будет различать фантазии и реальные чувства.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует разочарование в ожиданиях и необходимость пересмотра стратегии.
- Здоровье (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает снижение энергии и усталость.
Лев
- Любовь (Туз Кубков): обещает новые отношения, проникнутые романтикой и страстью.
- Профессиональная сфера (Девятка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о переутомлении или мелких неурядицах, которые мешают завершить дело.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает на внутреннее напряжение. Для вас будет полезна физическая активность.
Дева
- Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует отсутствие признания со стороны партнёра и возможное недовольство.
- Профессиональная сфера (Королева Кубков): предрекает поддержку коллег.
- Здоровье (Десятка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о неожиданных травмах и ушибах.
Весы
- Любовь (Рыцарь Мечей): говорит, что эмоции сегодня возьмут верх, поэтому не исключены конфликты и споры с партнёром.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует возможность продемонстрировать свою сосредоточенность и мастерство.
- Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предрекает усталость от изоляции. Необходимо движение и свежий воздух.
Скорпион
- Любовь (Десятка Кубков): обещает гармоничное завершение конфликтов или радостные совместные моменты.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предупреждает о недопонимании с коллегами и сплетнях.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о внутреннем дисбалансе.
Стрелец
- Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление и фокус на потерях вместо того, чтобы сосредоточиться на позитивном в отношениях.
- Профессиональная сфера (Императрица перевёрнутая): предрекает блокировку креативного потенциала.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.
Козерог
- Любовь (Королева Жезлов): говорит о ярком проявлении себя и своих желаниях в паре.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость отстаивать позицию и выдерживать конкуренцию.
- Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): предрекает слабый иммунитет и простуды.
Водолей
- Любовь (Туз Мечей): предупреждает о необходимости честного разговора со второй половинкой.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует облегчение после периода суеты и переработок.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит, что вам необходимо сдать анализы — заболевания могут быть скрытыми и не давать о себе знать.
Рыбы
- Любовь (Шестёрка Кубков): обещает, что вы будете вспоминать приятные и нежные моменты в прошлом в паре.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): предрекает потерю инициативы и нежелание начинать новые проекты.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): предупреждает о переоценке собственных возможностей и сил.