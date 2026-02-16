Тельцов накроет ностальгия, а Водолеи пробудят дух хаоса: гороскоп на рабочую неделю с 16 по 20 февраля

Ближайшие семь дней пройдут под знаком паузы между словами — той самой, где обычно прячется истина. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 16 по 20 февраля.
Овен
Попадётся на глаза старый блокнот, записи в нём сделаны много лет назад. Читая собственные мысли, вы почувствуете себя археологом, раскапывающим руины давно исчезнувшего города. Интересно, тот ли человек сейчас держит в руках эту бумагу и признаёт ли он родство с тем, кто выводил знакомые строки? Кажется, между вами пролегла целая жизнь, которую вы прожили, не заметив, как она строилась.
Телец
Память подбросит неожиданный кадр из детства, где солнечный свет лежит на полу, чувствуется вкус газировки и слышатся знакомые шаги в коридоре. Счастье тогда просто было, как воздух, которым дышишь и не замечаешь. От этого осознания внутри станет тепло и немного грустно. Вы на минуту заглянули в комнату, где вас давно не ждут, но всё помнят.
Близнецы
Приснится человек, которого давно нет в живых. Он будет выглядеть как прежде, говорить обычные слова, и только открыв глаза, вы с холодком вспомните, что это невозможно. Не спешите искать в этом знак или проклятие — иногда память выбирает самые яркие свои экспонаты, чтобы напомнить о течении времени. Возможно, это всего лишь встреча с собственной тоской, которая на минуту приняла знакомые очертания.
Рак
Кто-то из знакомых расскажет историю, которая покажется вам до странности знакомой. Спустя несколько часов, перебирая в памяти детали, вы поймёте, что то была именно ваша жизнь, правда, пересказанная чужими словами и интонациями. Смиритесь: у каждого события столько версий, сколько людей его помнят, и ваша правда — всего лишь одна из многих.
Лев
Иногда внутренний голос или стечение обстоятельств толкает в дорогу. На этой неделе судьба сложит чемоданы за вас — билеты найдутся, дела утрясутся, и вы окажетесь далеко от привычных стен. Звёзды зовут туда, где воздух пахнет иначе, где время течёт по-другому и где можно наконец услышать себя сквозь тишину незнакомого города.
Дева
Скоро проснётесь за минуту до будильника в полной тишине и с ясной головой. Кто-то разбудил осторожным прикосновением? В этой короткой паузе между сном и днём вы успеете застать мир врасплох, пока он не надел свою шумную дневную маску. Это будет ваш личный, никому не принадлежащий рассвет, когда время течёт медленнее и принадлежит только вам.
Весы
В транспорте или очереди вы поймаете взгляд незнакомого человека, который задержится на секунду дольше положенного приличиями. В этом взоре не будет вызова или интереса, только чистое узнавание, будто две случайные души на миг подтвердили друг другу факт собственного существования. И разойдутся, как корабли в ночи, не обменявшись ни словом.
Скорпион
Обещанный кем-то звонок или сообщение не придёт в назначенный срок, часы начнут тянуться бесконечно. Знакомо, правда? В этом странном ожидании скрыта ценность того, чего пока нет. Это чувство почти осязаемо, материально, занимает место в груди. А когда связь наконец восстановится, вы с удивлением обнаружите, что пауза оказалась важнее и содержательнее самих слов.
Стрелец
Придётся выступить перед публикой или сказать тост, и голос внезапно дрогнет, обнажив волнение. В секундной слабости окружающие увидят не провал, а доказательство того, что вам не всё равно. Искренность всегда рискованна, но именно она заставляет замолчать тех, кто привык прятаться за готовыми фразами, и рождает живой отклик.
Козерог
Приснится дом, где вы не были много лет. Его комнаты, двор, лестница — всё на месте. Время не властно над стенами и предметами, хранящими ваше присутствие. Как трактовать это событие? Задумайтесь, быть может, это не тоска по месту, а тоска по той версии себя, которая ещё живёт в старом доме и, кажется, до сих пор ждёт вас к ужину.
Водолей
Вы совершите поступок, который не планировали, — спонтанный, почти безрассудный, противоречащий всей вашей осторожной натуре. И только потом, раскладывая всё по полочкам, вы увидите в нём стройную логику, которой не было в момент принятия решения. Это судьба действует через наши импульсы, минуя долгие раздумья, и только время расставляет точки над i.
Рыбы
На этой неделе придет ясное понимание: отношения, которые держатся только на привычке или чувстве вины, пора отпустить. Они давно не согревают и только ноют где-то внутри, как застарелая боль. Вселенная не предложит готового рецепта, как пережить пустоту первого вечера в одиночестве, — она просто знает, что вы сильнее, чем думаете о себе. И что за этой дверью, которую вы решитесь закрыть, обязательно откроется другая.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.