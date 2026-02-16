Тельцов накроет ностальгия, а Водолеи пробудят дух хаоса: гороскоп на рабочую неделю с 16 по 20 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ближайшие семь дней пройдут под знаком паузы между словами — той самой, где обычно прячется истина. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 16 по 20 февраля.

Овен

Попадётся на глаза старый блокнот, записи в нём сделаны много лет назад. Читая собственные мысли, вы почувствуете себя археологом, раскапывающим руины давно исчезнувшего города. Интересно, тот ли человек сейчас держит в руках эту бумагу и признаёт ли он родство с тем, кто выводил знакомые строки? Кажется, между вами пролегла целая жизнь, которую вы прожили, не заметив, как она строилась.

Телец

Память подбросит неожиданный кадр из детства, где солнечный свет лежит на полу, чувствуется вкус газировки и слышатся знакомые шаги в коридоре. Счастье тогда просто было, как воздух, которым дышишь и не замечаешь. От этого осознания внутри станет тепло и немного грустно. Вы на минуту заглянули в комнату, где вас давно не ждут, но всё помнят.

Близнецы

Приснится человек, которого давно нет в живых. Он будет выглядеть как прежде, говорить обычные слова, и только открыв глаза, вы с холодком вспомните, что это невозможно. Не спешите искать в этом знак или проклятие — иногда память выбирает самые яркие свои экспонаты, чтобы напомнить о течении времени. Возможно, это всего лишь встреча с собственной тоской, которая на минуту приняла знакомые очертания.

Рак

Кто-то из знакомых расскажет историю, которая покажется вам до странности знакомой. Спустя несколько часов, перебирая в памяти детали, вы поймёте, что то была именно ваша жизнь, правда, пересказанная чужими словами и интонациями. Смиритесь: у каждого события столько версий, сколько людей его помнят, и ваша правда — всего лишь одна из многих.

Лев

Иногда внутренний голос или стечение обстоятельств толкает в дорогу. На этой неделе судьба сложит чемоданы за вас — билеты найдутся, дела утрясутся, и вы окажетесь далеко от привычных стен. Звёзды зовут туда, где воздух пахнет иначе, где время течёт по-другому и где можно наконец услышать себя сквозь тишину незнакомого города.

Дева