«Не стоит погружаться в пучины порока»: Тамара Глоба предостерегла от соблазнов один знак зодиака

В феврале значительную роль сыграют планетарные влияния, которые откроют Овнам новые возможности, но вместе с тем потребуют осторожности. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц будет иметь особое значение для представителей огненного знака. Новые горизонты, связанные с интуицией, творчеством и более тонким восприятием мира, Овнам откроет планета Нептун. Впрочем, как отмечает астролог, не стоит слишком уж потакать воле небесного покровителя — он может уводить в иллюзии и «пучины пороков». По словам Глобы, важно не использовать этот период для ухода от реальности, а направить энергию планеты на саморазвитие.

Февраль также даст Овнам шанс приблизиться к своим мечтам и желаниям. Это произойдёт только при условии веры в себя и умения держать внутренний баланс.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.