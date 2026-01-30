Не готовь еду в дурном настроении и не покушайся на чужой стакан: приметы на 31 января

В народном календаре 31 января чтят память Афанасия Ломоноса. Считалось, что в этот день приходят самые суровые зимние морозы. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с праздничной датой.
Что нельзя делать 31 января:
- отправляться в дальнюю дорогу, гулять по лесу или посещать незнакомые места;
- переезжать и отмечать новоселье — на новом месте будут постоянные ссоры;
- общаться с незнакомцами, особенно вечером и ночью — возрастает риск обмана, грабежа и насилия;
- лечить зубы — затея окажется бесполезной и может обернуться осложнениями;
- ругаться, ссориться, устраивать скандалы и держать обиды — это сулит неприятности всей семье;
- готовить еду в плохом настроении — считалось, что такая пища приносит болезни;
- допивать напитки из чужой посуды — можно перенять чужие беды и неудачи;
- играть свадьбу — верили, что такой союз окажется недолгим.
Народные приметы на 31 января:
- крепкий мороз — к хорошему летнему урожаю;
- сильный ветер со снегом — к затяжной и холодной весне;
- оттепель — к дождливому лету и плохому урожаю картофеля;
- солнце показалось лишь к полудню — весна будет ранней;
- круги вокруг луны или солнца — к усилению морозов;
- закат без облаков — к долгим холодам.