Не готовь еду в дурном настроении и не покушайся на чужой стакан: приметы на 31 января

В народном календаре 31 января чтят память Афанасия Ломоноса. Считалось, что в этот день приходят самые суровые зимние морозы. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с праздничной датой.

Что нельзя делать 31 января:

  1. отправляться в дальнюю дорогу, гулять по лесу или посещать незнакомые места;
  2. переезжать и отмечать новоселье — на новом месте будут постоянные ссоры;
  3. общаться с незнакомцами, особенно вечером и ночью — возрастает риск обмана, грабежа и насилия;
  4. лечить зубы — затея окажется бесполезной и может обернуться осложнениями;
  5. ругаться, ссориться, устраивать скандалы и держать обиды — это сулит неприятности всей семье;
  6. готовить еду в плохом настроении — считалось, что такая пища приносит болезни;
  7. допивать напитки из чужой посуды — можно перенять чужие беды и неудачи;
  8. играть свадьбу — верили, что такой союз окажется недолгим.

Народные приметы на 31 января:

  1. крепкий мороз — к хорошему летнему урожаю;
  2. сильный ветер со снегом — к затяжной и холодной весне;
  3. оттепель — к дождливому лету и плохому урожаю картофеля;
  4. солнце показалось лишь к полудню — весна будет ранней;
  5. круги вокруг луны или солнца — к усилению морозов;
  6. закат без облаков — к долгим холодам. 
