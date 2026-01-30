Стрельцы будут пребывать в сомнениях, а Водолеи ощутят одиночество: таро-расклад на пятницу, 30 января

Стрельцы скептично отнесутся к красивым словам второй половинки, а Водолеям будет одиноко даже среди людей. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 30 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): указывает на момент, когда боль уже отлегла, но воспоминания всё ещё продолжают душить вас.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): символизирует рутинный рабочий день.
- Здоровье (Десятка Жезлов): говорит о застое в теле и лежачем режиме.
Телец
- Любовь (Шестёрка Мечей): предрекает эмоциональный переход в отношениях от постоянной ругани к долгожданному спокойствию.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на наблюдение и сбор информации.
- Здоровье (Королева Кубков перевёрнутая): символизирует истощение от заботы о других.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Жезлов): говорит о защите личного пространства, даже если на вас никто не нападает.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на ощущение застоя в работе.
- Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Король Кубков): символизирует ваше умение испытывать чувства и не тонуть в них.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о выходе из режима, когда постоянно не хватает средств.
- Здоровье (Семёрка Мечей): указывает на скрытую усталость, которую вы игнорируете.
Лев
- Любовь (Двойка Пентаклей): предрекает балансирование между интересом и сомнением.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): символизирует ваши внутренние ограничения и неуверенность в себе.
- Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о необходимости вернуться к нормальному режиму сна и питания.
Дева
- Любовь (Луна перевёрнутая): указывает на момент, когда страхи и тревога теряют силу, потому что их назвали.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует редкое ощущение, что вы на своём месте.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Туз Пентаклей): говорит о зарождении чего-то надёжного и приятного.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): указывает на отказ от иллюзий и выбор одного варианта.
- Здоровье (Четвёрка Жезлов): символизирует восстановление через переживание позитивных эмоций.
Скорпион
- Любовь (Сила перевёрнутая): предрекает усталость от необходимости быть собранным и всё время контролировать эмоции.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о признании заслуг подчинённых.
- Здоровье (Восьмёрка Кубков): указывает на необходимость отказаться от того, что высасывает жизненный ресурс.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует скепсис к красивым словам и обещаниям.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): говорит, что ваши усилия оценят.
- Здоровье (Туз Мечей): предрекает интуитивное понимание того, что происходит с организмом.
Козерог
- Любовь (Пятёрка Мечей): указывает на ситуацию, где формально вы правы, но цена этого слишком высока.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): символизирует неуверенность в выбранном карьерном пути.
- Здоровье (Император перевёрнутая): говорит о напряжении от постоянного самоконтроля.
Водолей
- Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): предрекает ощущение одиночества даже среди людей.
- Профессиональная сфера (Маг): указывает на способность влиять на ситуацию словом и авторитетом.
- Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Четвёрка Кубков): говорит о притуплении чувств и желания.
- Профессиональная сфера (Суд): предрекает момент, когда вы осознаете, к чему двигались всё это время.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): указывает на постепенное выздоровление.