Стрельцы будут пребывать в сомнениях, а Водолеи ощутят одиночество: таро-расклад на пятницу, 30 января

Стрельцы скептично отнесутся к красивым словам второй половинки, а Водолеям будет одиноко даже среди людей. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 30 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): указывает на момент, когда боль уже отлегла, но воспоминания всё ещё продолжают душить вас. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): символизирует рутинный рабочий день. Здоровье (Десятка Жезлов): говорит о застое в теле и лежачем режиме.

Телец

Любовь (Шестёрка Мечей): предрекает эмоциональный переход в отношениях от постоянной ругани к долгожданному спокойствию. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на наблюдение и сбор информации. Здоровье (Королева Кубков перевёрнутая): символизирует истощение от заботы о других.

Близнецы

Любовь (Семёрка Жезлов): говорит о защите личного пространства, даже если на вас никто не нападает. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на ощущение застоя в работе. Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Король Кубков): символизирует ваше умение испытывать чувства и не тонуть в них. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о выходе из режима, когда постоянно не хватает средств. Здоровье (Семёрка Мечей): указывает на скрытую усталость, которую вы игнорируете.

Лев

Любовь (Двойка Пентаклей): предрекает балансирование между интересом и сомнением. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): символизирует ваши внутренние ограничения и неуверенность в себе. Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о необходимости вернуться к нормальному режиму сна и питания.

Дева

Любовь (Луна перевёрнутая): указывает на момент, когда страхи и тревога теряют силу, потому что их назвали. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует редкое ощущение, что вы на своём месте. Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Туз Пентаклей): говорит о зарождении чего-то надёжного и приятного. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): указывает на отказ от иллюзий и выбор одного варианта. Здоровье (Четвёрка Жезлов): символизирует восстановление через переживание позитивных эмоций.

Скорпион

Любовь (Сила перевёрнутая): предрекает усталость от необходимости быть собранным и всё время контролировать эмоции. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о признании заслуг подчинённых. Здоровье (Восьмёрка Кубков): указывает на необходимость отказаться от того, что высасывает жизненный ресурс.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует скепсис к красивым словам и обещаниям. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): говорит, что ваши усилия оценят. Здоровье (Туз Мечей): предрекает интуитивное понимание того, что происходит с организмом.

Козерог

Любовь (Пятёрка Мечей): указывает на ситуацию, где формально вы правы, но цена этого слишком высока. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): символизирует неуверенность в выбранном карьерном пути. Здоровье (Император перевёрнутая): говорит о напряжении от постоянного самоконтроля.

Водолей

Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): предрекает ощущение одиночества даже среди людей. Профессиональная сфера (Маг): указывает на способность влиять на ситуацию словом и авторитетом. Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рыбы