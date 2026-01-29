12:02

Не дели хлеб на половины и получше закрывай дверь: приметы на 30 января

В народном календаре 30 января отмечают день Антона Перезимника. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этой праздничной датой.

Что нельзя делать 30 января:

  1. заниматься рукоделием — можно навлечь на себя неприятности и беды;
  2. готовить блюда из бобовых — считается, что ребёнок, попробовавший такую еду, может заболеть корью;
  3. выходить из дома поздно вечером — по поверьям, в это время легко столкнуться с нечистой силой;
  4. хвастаться своей жизнью и делиться планами, мечтами и целями — есть риск сглаза, из-за которого задуманное не сбудется;
  5. разрезать хлеб на две части — это, по приметам, отодвигает приход весны;
  6. оставлять двери распахнутыми — считается, что по улицам бродит нечистая сила;
  7. играть в снежки, кататься на коньках и лыжах, лепить снежные фигуры — такие забавы якобы продлевают зиму.

Народные приметы на 30 января:

  1. идёт снег — весна будет поздней;
  2. ясная и тихая погода — к крепким морозам;
  3. потепление — к хорошему улову рыбы и скорому похолоданию;
  4. птицы громко поют — ударят сильные морозы;
  5. пасмурно — ждите метели;
  6. солнце появилось лишь к полудню — весна придёт рано.
