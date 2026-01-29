Не дели хлеб на половины и получше закрывай дверь: приметы на 30 января

В народном календаре 30 января отмечают день Антона Перезимника. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этой праздничной датой.
Что нельзя делать 30 января:
- заниматься рукоделием — можно навлечь на себя неприятности и беды;
- готовить блюда из бобовых — считается, что ребёнок, попробовавший такую еду, может заболеть корью;
- выходить из дома поздно вечером — по поверьям, в это время легко столкнуться с нечистой силой;
- хвастаться своей жизнью и делиться планами, мечтами и целями — есть риск сглаза, из-за которого задуманное не сбудется;
- разрезать хлеб на две части — это, по приметам, отодвигает приход весны;
- оставлять двери распахнутыми — считается, что по улицам бродит нечистая сила;
- играть в снежки, кататься на коньках и лыжах, лепить снежные фигуры — такие забавы якобы продлевают зиму.
Народные приметы на 30 января:
- идёт снег — весна будет поздней;
- ясная и тихая погода — к крепким морозам;
- потепление — к хорошему улову рыбы и скорому похолоданию;
- птицы громко поют — ударят сильные морозы;
- пасмурно — ждите метели;
- солнце появилось лишь к полудню — весна придёт рано.