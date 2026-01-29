Тельцы станут холодны к окружающим, а Близнецы избегут конфликта: таро-расклад на четверг, 29 января

Тельцы не будут принимать заботу от окружающих и отгородятся от них, а у Близнецов назревает конфликт, которого удастся избежать. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 29 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Король Мечей): указывает на серьёзный разговор, когда эмоции отходят на второй план. Важнее будет ясность и честность.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает ускоренное решение задач и внезапную смену планов.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о сильном внутреннем разочаровании и побеге от себя.
Телец
- Любовь (Четвёрка Пентаклей): символизирует ваше желание отгородиться от окружающих и не принимать заботу, даже если очень в ней нуждаетесь.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает светлые перспективы в работе.
- Здоровье (Рыцарь Кубков): указывает на пользу от приятных практик: расслабляющие ванны, лёгкие занятия спортом, медитации.
Близнецы
- Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о конфликте, который мог бы разгореться сегодня, но вам удастся его избежать.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает помощь со стороны и денежное вознаграждение за труды.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): символизирует ваше сопротивление усталости и выгоранию, но ресурс не бесконечен.
Рак
- Любовь (Туз Мечей): указывает, что ваши слова будут отрезвляющими для партнёра.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): обещает ощущение самостоятельности и уверенности в себе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): предрекает прояснение чувств: иллюзии рассеются, останется лишь реальность.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на спор или жёсткий разговор, где важно не победить, а выйти без потерь.
- Здоровье (Королева Пентаклей): символизирует необходимость обратиться за помощью к специалисту.
Дева
- Любовь (Императрица): обещает тепло, внимание и телесную близость.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о необходимости принять решение, о котором пока даже не хочется думать.
- Здоровье (Паж Жезлов): указывает на прилив энергии.
Весы
- Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление или тоску по несбывшемуся.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает вашу уверенность в себе, инициативу и влияние на окружающих.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о выздоровлении и облегчении симптомов болезни.
Скорпион
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на попытку освободиться от зависимости или разрушительного сценария.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает, что ваше терпение и способность выжидать подвергнутся проверке.
- Здоровье (Луна): символизирует чувствительность и возможные перепады настроения.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает неожиданное признание в чувствах.
- Профессиональная сфера (Мир): указывает на завершение всех проектов и чувство облегчения.
- Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о сильной ментальной усталости и желании взять паузу.
Козерог
- Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует, что вам захочется побыть одному и наладить связь прежде всего с самим собой.
- Профессиональная сфера (Император): обещает порядок, контроль и чёткие рамки.
- Здоровье (Туз Пентаклей): отличное самочувствие.
Водолей
- Любовь (Королева Мечей): говорит о сдержанности в отношениях и потребности в личных границах.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает тревогу из-за денег или ощущения нестабильности.
- Здоровье (Шестёрка Кубков): символизирует серьёзные травмы и необходимость госпитализации.
Рыбы
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на временную несинхронность с партнёром.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): символизирует ваше желание начать что-то новое.
- Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.