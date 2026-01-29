Тельцы станут холодны к окружающим, а Близнецы избегут конфликта: таро-расклад на четверг, 29 января

ВКонтакте

Тельцы не будут принимать заботу от окружающих и отгородятся от них, а у Близнецов назревает конфликт, которого удастся избежать. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 29 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Король Мечей): указывает на серьёзный разговор, когда эмоции отходят на второй план. Важнее будет ясность и честность. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает ускоренное решение задач и внезапную смену планов. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о сильном внутреннем разочаровании и побеге от себя.

Телец

Любовь (Четвёрка Пентаклей): символизирует ваше желание отгородиться от окружающих и не принимать заботу, даже если очень в ней нуждаетесь. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает светлые перспективы в работе. Здоровье (Рыцарь Кубков): указывает на пользу от приятных практик: расслабляющие ванны, лёгкие занятия спортом, медитации.

Близнецы

Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о конфликте, который мог бы разгореться сегодня, но вам удастся его избежать. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает помощь со стороны и денежное вознаграждение за труды. Здоровье (Семёрка Жезлов): символизирует ваше сопротивление усталости и выгоранию, но ресурс не бесконечен.

Рак

Любовь (Туз Мечей): указывает, что ваши слова будут отрезвляющими для партнёра. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): обещает ощущение самостоятельности и уверенности в себе. Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): предрекает прояснение чувств: иллюзии рассеются, останется лишь реальность. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на спор или жёсткий разговор, где важно не победить, а выйти без потерь. Здоровье (Королева Пентаклей): символизирует необходимость обратиться за помощью к специалисту.

Дева

Любовь (Императрица): обещает тепло, внимание и телесную близость. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о необходимости принять решение, о котором пока даже не хочется думать. Здоровье (Паж Жезлов): указывает на прилив энергии.

Весы

Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление или тоску по несбывшемуся. Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает вашу уверенность в себе, инициативу и влияние на окружающих. Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о выздоровлении и облегчении симптомов болезни.

Скорпион

Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на попытку освободиться от зависимости или разрушительного сценария. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает, что ваше терпение и способность выжидать подвергнутся проверке. Здоровье (Луна): символизирует чувствительность и возможные перепады настроения.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает неожиданное признание в чувствах. Профессиональная сфера (Мир): указывает на завершение всех проектов и чувство облегчения. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о сильной ментальной усталости и желании взять паузу.

Козерог

Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует, что вам захочется побыть одному и наладить связь прежде всего с самим собой. Профессиональная сфера (Император): обещает порядок, контроль и чёткие рамки. Здоровье (Туз Пентаклей): отличное самочувствие.

Водолей

Любовь (Королева Мечей): говорит о сдержанности в отношениях и потребности в личных границах. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает тревогу из-за денег или ощущения нестабильности. Здоровье (Шестёрка Кубков): символизирует серьёзные травмы и необходимость госпитализации.

Рыбы