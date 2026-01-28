Гастроэнтеролог назвал простой способ избавиться от изжоги после еды

ВКонтакте

Чтобы избежать неприятных ощущений после приёма пищи, не стоит ложиться или долго сидеть без движения. Такой рекомендацией поделился врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб, его слова приводит Indian Express.

Специалист пояснил, что для уменьшения изжоги и кислотного рефлюкса сытому человеку важно сохранять хотя бы минимальную физическую активность. Даже десятиминутная неспешная ходьба помогает ускорить перемещение пищи и желудочной кислоты по пищеварительному тракту.

Прогулка также способствует продвижению отходов по кишечнику, а это снижает вздутие и общее чувство тяжести. В то же время сидячее или лежачее положение после еды замедляет процесс расщепления пищи.