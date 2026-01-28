Когда спутница мешает и помогает: что сулит февраль 2026-го по лунному календарю

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Астрологи называют февраль периодом перехода от планов к активным действиям. Считается, что фазы Луны в этом месяце могут влиять на концентрацию, эмоциональный фон и готовность к переменам. «Клопс» делится календарём наиболее благоприятных и напряжённых дат для повседневных решений.

Фазы Луны в феврале 2026 года

В течение месяца земная спутница пройдёт все основные стадии. Полнолуние ожидается 2 февраля, с 9-го начнётся убывающая фаза, 17 февраля наступит новолуние, а 24-го — первая четверть. Астрологи связывают эти периоды с разной динамикой энергии: от пикового напряжения до обновления и старта новых процессов.

Когда астрологи советуют действовать

Благоприятными для работы, переговоров и принятия решений называют 3, 4 и 8 февраля. Считается, что в эти дни проще сосредоточиться, навести порядок в делах, заняться анализом, обучением или планированием. Это также подходящее время для финансовых и деловых вопросов.

Дни повышенного риска

Менее удачными для активных шагов астрологи считают 2, 20 и 21 февраля. Полнолуние и влияние огненных знаков, по их трактовке, могут усиливать импульсивность и провоцировать конфликты. В такие даты советуют избегать резких решений, крупных трат и важных договорённостей.

Что на это отвечает наука?

Учёные подчёркивают, что прямого влияния фаз Луны на психику и здоровье человека не доказано. Исследования не подтверждают устойчивой связи между полнолунием и ухудшением сна или эмоциональными всплесками.

Ощущения, которые люди связывают с лунным календарём, специалисты объясняют эффектом ожидания и индивидуальной чувствительностью, пишет URA.RU. Тем не менее такие календари остаются частью культурной традиции и для многих служат удобным ориентиром при планировании.