На фоне общего рывка для России: Тамара Глоба назвала знак, которому февраль принесёт подъём сил

Конец января и первая половина февраля станут для России временем подъёма и серьёзных изменений, в этот же период проявить себя получится у Водолеев. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

«Конец января, третья декада и первая половина февраля — очень удачное время для России. Это время подъёма, это время прорыва», — отметила Глоба. При этом астролог предупреждает, что в те же дни могут обостриться риски, связанные с опасностью массовых катастроф. Особое внимание стоит обратить на самые первые числа февраля — первое и второе, а также на середину месяца.

На фоне этих общих процессов особенно заметную роль, считает специалист, сыграет знак Водолея. Именно его энергия, взгляды и стремления будут во многом определять происходящее в третьей декаде января и на протяжении всего февраля.

Для представителей воздушной стихии это период, когда идеи и интеллектуальные наработки могут начать приносить конкретный результат. Однако астролог подчёркивает: на фоне роста и активности Водолеям важно уделить внимание вопросам собственного самочувствия. Наиболее уязвимым этот момент может стать в третьей декаде и во второй половине февраля, когда нагрузки будут особенно высокими.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.