14:46

Не выбрасывай крупы и не бери в руки ножницы: приметы на 29 января

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 29 января — это Петров день или Пётр Полукорм. Было принято холить и лелеять своих домашних животных. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 29 января:

  1. оставлять холодильник без еды — февраль можно будет провести в голоде;
  2. выбрасывать в мусор зерно и крупу;
  3. рассказывать плохие сны — они могут исполниться;
  4. брать в руки ножницы, ножи и другие острые предметы — нарушителей запрета могут загрызть волки;
  5. шить и прясть — можно легко пораниться;
  6. отправляться в дальнюю дорогу — в пути могут случиться неприятности.

Народные приметы на 29 января:

  1. северный ветер — к крепкому морозу;
  2. метель — к дождливому лету;
  3. снег — летом будет много травы;
  4. ночью туман — к малооблачной погоде;
  5. мороз — к жаркому лету.
2 958
Хобби приметы
День любви
Читать