Не выбрасывай крупы и не бери в руки ножницы: приметы на 29 января

В народном календаре 29 января — это Петров день или Пётр Полукорм. Было принято холить и лелеять своих домашних животных. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 29 января:
- оставлять холодильник без еды — февраль можно будет провести в голоде;
- выбрасывать в мусор зерно и крупу;
- рассказывать плохие сны — они могут исполниться;
- брать в руки ножницы, ножи и другие острые предметы — нарушителей запрета могут загрызть волки;
- шить и прясть — можно легко пораниться;
- отправляться в дальнюю дорогу — в пути могут случиться неприятности.
Народные приметы на 29 января:
- северный ветер — к крепкому морозу;
- метель — к дождливому лету;
- снег — летом будет много травы;
- ночью туман — к малооблачной погоде;
- мороз — к жаркому лету.