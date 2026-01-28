Скорпионы откажут важному человеку, а Стрельцов ждёт неожиданный поворот: таро-расклад на среду, 28 января

ВКонтакте

Скорпионам придётся сделать тяжёлый выбор и, возможно, отказать важному человеку, а Стрельцов ждёт неожиданный поворот в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 28 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалении или чувстве, что что-то упущено, но при этом ситуацию всё ещё можно спасти. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает спонтанные решения. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): указывает на период стабилизации самочувствия.

Телец

Любовь (Императрица): символизирует тепло, телесность и заботу. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): обещает уход от конкуренции. Здоровье (Восьмёрка Кубков): говорит о потребности отгородиться от эмоционально изматывающих переживаний.

Близнецы

Любовь (Семёрка Мечей): указывает на недосказанность или желание что-то скрыть, чтобы не усложнять ситуацию. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает реальный карьерный шанс: практичный и перспективный. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рак

Любовь (Королева Мечей): говорит о необходимости расставить границы в паре и выразить всё прямо, без намёков. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание, удачный результат и одобрение окружающих. Здоровье (Четвёрка Кубков): указывает на апатию и снижение внутреннего ресурса.

Лев

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в красивых, но пустых словах. Профессиональная сфера (Император): символизирует, что вы способны нести ответственность и жёстко контролировать свои дела. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит, что сейчас важно не игнорировать сигналы усталости.

Дева

Любовь (Восьмёрка Пентаклей): указывает на выматывающие отношения, которые требуют от вас постоянно подстраиваться и удовлетворять чужие потребности. Профессиональная сфера (Башня): предрекает неожиданные новости и отмену планов. Здоровье (Звезда): обещает восстановление и ощущение, что состояние постепенно улучшается.

Весы

Любовь (Туз Жезлов): символизирует желание начать всё с нуля в отношениях. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о выжидании и проверке терпения. Здоровье (Королева Кубков): указывает, что проблема в эмоциональной сфере может отразиться на теле.

Скорпион

Любовь (Двойка Мечей): предрекает, что вам будет тяжело сделать важный выбор и, возможно, отказать тому, кто действительно увлечён вами. Профессиональная сфера (Паж Мечей): символизирует положительные новости в рабочей среде. Здоровье (Десятка Жезлов): говорит о том, что вы сами себя истощаете.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): указывает на неожиданный поворот в отношениях. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает стабильность в работе и уверенность в результате. Здоровье (Шестёрка Мечей): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Четвёрка Жезлов): говорит о потребности в надёжном и тёплом партнёре. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает прояснение скрытого и прекращение сплетен за вашей спиной. Здоровье (Император перевёрнутая): указывает на усталость от постоянного контроля за собой и своим телом.

Водолей

Любовь (Девятка Мечей): символизирует, что тревогу относительно верности партнёра. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность запустить новый проект и встать у его истоков. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): говорит о сбое режима. У вас появятся проблемы со сном и перееданием.

Рыбы