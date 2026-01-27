Не пропускай завтрак и не хвастайся успехами: приметы на 28 января

В народном календаре 28 января — это Павлов день. В старину другим его названием был День колдунов, когда можно легко попасть под влияние чёрной магии. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 28 января:
- пропускать завтрак — пойдя куда-то на голодный желудок, можно притянуть тяжёлую болезнь;
- завидовать, ругаться, конфликтовать с людьми — удача вас покинет;
- общаться с колдунами и теми людьми, которые занимаются магией — это может плохо отразиться на вашей жизни;
- ругаться и браниться в доме — можно разгневать домового, он начнёт мстить;
- плохо и пренебрежительно относиться к незнакомцам, особенно грубить им — иначе жди проблем сразу в нескольких сферах жизни;
- хвастаться своими успехами и достижениями — вы сглазите свою удачу;
- брать подарки и деньги от чужих людей — это может быть заговорённая вещь, которая принесёт вам беды.
Народные приметы на 28 января:
- ветер — год будет сырым;
- синицы поют утром и прячутся — скоро начнутся сильные морозы со снегом;
- вороны каркают — к потеплению;
- воробьи прячутся — к морозам;
- короткий восход — к снегопаду;
- звёздная ночь — к урожаю льна.