Не пропускай завтрак и не хвастайся успехами: приметы на 28 января

В народном календаре 28 января — это Павлов день. В старину другим его названием был День колдунов, когда можно легко попасть под влияние чёрной магии. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 28 января:

  1. пропускать завтрак — пойдя куда-то на голодный желудок, можно притянуть тяжёлую болезнь;
  2. завидовать, ругаться, конфликтовать с людьми — удача вас покинет;
  3. общаться с колдунами и теми людьми, которые занимаются магией — это может плохо отразиться на вашей жизни;
  4. ругаться и браниться в доме — можно разгневать домового, он начнёт мстить;
  5. плохо и пренебрежительно относиться к незнакомцам, особенно грубить им — иначе жди проблем сразу в нескольких сферах жизни;
  6. хвастаться своими успехами и достижениями — вы сглазите свою удачу;
  7. брать подарки и деньги от чужих людей — это может быть заговорённая вещь, которая принесёт вам беды.

Народные приметы на 28 января:

  1. ветер — год будет сырым;
  2. синицы поют утром и прячутся — скоро начнутся сильные морозы со снегом;
  3. вороны каркают — к потеплению;
  4. воробьи прячутся — к морозам;
  5. короткий восход — к снегопаду;
  6. звёздная ночь — к урожаю льна.
