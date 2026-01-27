Тамара Глоба рассказала, для представителей какого знака зодиака февраль станет временем внутренней турбулентности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на февраль для представителей знака Близнецы. По её словам, этот месяц станет для них периодом серьёзных внутренних испытаний и переоценки ценностей.

В профессиональной и личной сфере возможны недопонимания и конфликты. Особенно болезненными они могут оказаться из-за того, что оппонентами выступят те, от кого Близнецы привыкли ждать поддержки. По мнению астролога, в этой ситуации не стоит тратить силы на споры, оправдания или панику.

Глоба обращает внимание — всё, что сейчас рушится или уходит из жизни Близнецов, уже отслужило своё и больше не нужно. К середине месяца может произойти событие или прийти осознание, которое станет чётким знаком судьбы о неверно выбранном направлении.

Главный совет астролога — сознательно остановиться, сделать паузу и беспристрастно пересмотреть свои цели и приоритеты. Такой осмысленный подход позволит уже в марте почувствовать облегчение и увидеть новые, более верные пути для движения вперёд.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.