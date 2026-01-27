Водолеи потеряют веру в себя, а Раки наконец смогут отпустить прошлое: таро-расклад на вторник, 27 января

ВКонтакте

Водолеи усомнятся в собственной привлекательности перед противоположным полом, а Раки выдохнут и отпустят своё прошлое. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 27 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Четвёрка Мечей): указывает, что сегодня важно не выяснять чувства, а поставить это на паузу и дать возможность просто насладиться друг другом. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше не начинать новое на эмоциях. Здоровье (Паж Пентаклей): хорошее самочувствие.

Телец

Любовь (Семёрка Кубков): символизирует иллюзии: партнёр сегодня будет выглядеть лучше в ваших глазах, чем есть на самом деле. Профессиональная сфера (Справедливость): обещает честный результат, особенно в вопросах документов и договорённостей. Здоровье (Король Мечей перевёрнутая): указывает на переутомление от вечных попыток всё контролировать.

Близнецы

Любовь (Десятка Жезлов): говорит о чувстве, что отношения стали тяжёлой обязанностью, а не радостью. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает удачную встречу, деловые обсуждения и успех. Здоровье (Восьмёрка Пентаклей): символизирует пользу нормализации режима.

Рак

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): указывает на эмоциональное облегчение: вам станет проще отпустить прошлое. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): говорит о стабильном и медленном движении вперёд. Здоровье (Колесница): обещает прилив сил при условии, что вы займётесь физической активностью.

Лев

Любовь (Император перевёрнутая): символизирует конфликт из-за борьбы за лидерство или усталость от чрезмерного давления. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): предрекает отказ от бесперспективной задачи. Здоровье (Туз Кубков): говорит об улучшении самочувствия через положительные эмоции и контакт с близкими.

Дева

Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает, что сегодня важен равноценный обмен чувствами и поступками в отношениях. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает спор, в котором победа может оставить неприятный осадок. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о необходимости сбавить обороты и не переусердствовать.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков): символизирует приятное сообщение или признание, идущее от сердца. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на сомнения в правильности выбранной стратегии. Здоровье (Паж Мечей): говорит о нервной возбудимости и чувствительности к шуму и информации.

Скорпион

Любовь (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость защищать свои чувства и взгляды. Профессиональная сфера (Мир): обещает завершение этапа и ощущение, что вы справились со всеми сложностями. Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Восьмёрка Мечей): указывает на ограничения, которые больше в голове, чем в реальности — такие установки будут мешать построить вам счастливые отношения. Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует уверенность, лидерство и влияние. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит об усталости, вызванной внутренним напряжением.

Козерог

Любовь (Туз Мечей): символизирует откровенный разговор, после которого многое встаёт на свои места. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на тревожное ожидание результатов. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): говорит о том, что вы чрезмерно изолировались от окружения и это может влиять на эмоциональное состояние.

Водолей

Любовь (Королева Жезлов перевёрнутая): предрекает неуверенность в собственной привлекательности или ценности. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость лавировать между задачами. Здоровье (Умеренность): обещает восстановление при соблюдении баланса в режиме.

Рыбы