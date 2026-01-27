Водолеи потеряют веру в себя, а Раки наконец смогут отпустить прошлое: таро-расклад на вторник, 27 января

Водолеи усомнятся в собственной привлекательности перед противоположным полом, а Раки выдохнут и отпустят своё прошлое. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 27 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Четвёрка Мечей): указывает, что сегодня важно не выяснять чувства, а поставить это на паузу и дать возможность просто насладиться друг другом.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше не начинать новое на эмоциях.
- Здоровье (Паж Пентаклей): хорошее самочувствие.
Телец
- Любовь (Семёрка Кубков): символизирует иллюзии: партнёр сегодня будет выглядеть лучше в ваших глазах, чем есть на самом деле.
- Профессиональная сфера (Справедливость): обещает честный результат, особенно в вопросах документов и договорённостей.
- Здоровье (Король Мечей перевёрнутая): указывает на переутомление от вечных попыток всё контролировать.
Близнецы
- Любовь (Десятка Жезлов): говорит о чувстве, что отношения стали тяжёлой обязанностью, а не радостью.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает удачную встречу, деловые обсуждения и успех.
- Здоровье (Восьмёрка Пентаклей): символизирует пользу нормализации режима.
Рак
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): указывает на эмоциональное облегчение: вам станет проще отпустить прошлое.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): говорит о стабильном и медленном движении вперёд.
- Здоровье (Колесница): обещает прилив сил при условии, что вы займётесь физической активностью.
Лев
- Любовь (Император перевёрнутая): символизирует конфликт из-за борьбы за лидерство или усталость от чрезмерного давления.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): предрекает отказ от бесперспективной задачи.
- Здоровье (Туз Кубков): говорит об улучшении самочувствия через положительные эмоции и контакт с близкими.
Дева
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает, что сегодня важен равноценный обмен чувствами и поступками в отношениях.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает спор, в котором победа может оставить неприятный осадок.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о необходимости сбавить обороты и не переусердствовать.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков): символизирует приятное сообщение или признание, идущее от сердца.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на сомнения в правильности выбранной стратегии.
- Здоровье (Паж Мечей): говорит о нервной возбудимости и чувствительности к шуму и информации.
Скорпион
- Любовь (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость защищать свои чувства и взгляды.
- Профессиональная сфера (Мир): обещает завершение этапа и ощущение, что вы справились со всеми сложностями.
- Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Восьмёрка Мечей): указывает на ограничения, которые больше в голове, чем в реальности — такие установки будут мешать построить вам счастливые отношения.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует уверенность, лидерство и влияние.
- Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит об усталости, вызванной внутренним напряжением.
Козерог
- Любовь (Туз Мечей): символизирует откровенный разговор, после которого многое встаёт на свои места.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на тревожное ожидание результатов.
- Здоровье (Отшельник перевёрнутая): говорит о том, что вы чрезмерно изолировались от окружения и это может влиять на эмоциональное состояние.
Водолей
- Любовь (Королева Жезлов перевёрнутая): предрекает неуверенность в собственной привлекательности или ценности.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость лавировать между задачами.
- Здоровье (Умеренность): обещает восстановление при соблюдении баланса в режиме.
Рыбы
- Любовь (Король Кубков): символизирует зрелые чувства и спокойную привязанность.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на кризис, который удастся избежать или смягчить.
- Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.