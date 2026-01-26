Как ломовая лошадь: Глоба сделала предупреждение знакам, которым стоит быть аккуратнее с работой и бизнесом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Начало года для ряда знаков пройдёт под знаком повышенной нагрузки в работе и деловой сфере, поэтому важно вовремя сбавлять темп и не брать на себя лишнего. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Для Дев конец января и первая половина февраля станут продуктивным периодом в профессиональной сфере. На службе возможны изменения, однако к концу зимы астролог советует особенно внимательно отнестись к здоровью. В целом год для Девы пройдёт двойственно: с одной стороны — сложным, с другой — успешным. Всё, что было сделано раньше, накопленный опыт, полезные связи и даже помощь другим людям могут неожиданно сыграть на руку и открыть новые возможности.

Для Весов год также связан с переходом на новый уровень, прежде всего в карьере. При этом не обойдётся без сложностей — они могут затронуть вопросы дома, жилья и родителей. Деловые перемены в январе будут заметными и, по словам астролога, довольно жёсткими, но при этом семейные проекты получат развитие.

Отдельно Тамара Глоба предостерегает Козерогов. В начале года им придётся быть задействованными сразу во многих сферах, из-за чего может усилиться внимание со стороны руководства и властей. Астролог не исключает споров и напряжённых ситуаций в бизнесе. При этом реальные возможности для успеха, по её прогнозу, откроются ближе к марту — до этого момента Козерогам стоит действовать осторожно и не идти на конфликты.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.