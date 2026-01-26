Девам предначертана встреча с прошлым, Львам — озарение: гороскоп на рабочую неделю с 26 по 30 января

Представителям некоторых знаков грядущая семидневка сулит множество знаков, трактовать которые надо в позитивном ключе. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 26 по 30 января.
Овен
Внимание может привлечь старинное здание, мимо которого проходили сотни раз. Упавший луч закатного солнца, внезапно пробившийся сквозь тучи, или увлажнённая метелью стена откроют взгляду интересную деталь — замысловатую решётку или скрытую ранее вывеску. Это пробудит любопытство к истории своего же города, толкнув на маленькое исследование.
Телец
Один из дней принесет состояние странной, но приятной продуктивности в несвойственное время — например, глубоким вечером. Мысли, которые в обед путались, внезапно выстроятся в чёткий ряд, позволят завершить дело, долго висевшее в воздухе. Иногда ясность приходит именно тогда, когда её совсем не ждут.
Близнецы
- На полке в магазине или в разговоре всплывет слово или понятие, которое давно не употреблялось. Это запустит цепь воспоминаний: о книге, которую читали в юности, или о человеке, чей лексикон находил место подобному. Вселенная порой посылает такие крошечные метки, чтобы напомнить о нашей же собственной глубине.
Рак
Вкус привычного блюда или напитка может показаться на этой неделе иным — более насыщенным или, наоборот, пресным. Это заставит задуматься, изменились ли рецепторы или само восприятие мира стало чуть тоньше? Даже чашка утреннего кофе иногда способна стать поводом для философской минуты. А может, Ракам стоит наведаться к врачу.
Лев
- Встреча с животным — возможно, соседской собакой или настойчивой птицей на подоконнике — станет небольшим, но ярким событием. Его поведение, будто бы осмысленное и обращённое конкретно к вам, вызовет улыбку и чувство немого диалога с другим миром, существующим параллельно.
Дева
- Окажется, что навык, который представители земной стихии считали утерянным или забытым (вроде умения складывать оригами или переводить простые фразы), внезапно проявится в памяти. Руки сами вспомнят движения, а ум — алгоритм. Это будет похоже на встречу со старым, очень способным вариантом себя, который тихо ждал своего часа.
Весы
Обычный маршрут — на работу, в магазин — будет временно изменён из-за ремонта или собственного каприза. Этот незначительный поворот приведёт к неожиданной находке: маленькому скверу, уютной лавочке, книжному развалу. Новые пути, даже самые короткие, слегка меняют угол обзора на собственную жизнь.
Скорпион
- Кто-то из дальнего круга знакомых совершит поступок, который вызовет не осуждение, а тихое уважение. История о чьей-то принципиальности или доброте станет примером того, что целостность характера — не миф, а реальная, осязаемая вещь, вдохновляющая просто своим существованием.
Стрелец
- Наступит момент, когда захочется навести идеальный порядок в одном-единственном ящике стола или в папке на компьютере. Маленький акт структурирования хаоса подарит несоразмерно большое чувство контроля и удовлетворения. Порой, чтобы упорядочить мысли, нужно начать с ящика с канцелярией.
Козерог
- Придётся оказать небольшую, но существенную помощь незнакомцу. Объяснить дорогу, например, или поддержать тяжёлую дверь, поднять оброненную вещь... В его искренней благодарности, в этом мгновенном контакте, будет ощущаться что-то важное: простая и настоящая человечность.
Водолей
- Время от времени кажется, что все идеи исчерпаны. Но на этой неделе может прийти одна — странная и побочная, рождённая в полусне или в момент рассеянности. Её стоит записать, даже если сейчас озарение кажется абсурдным. Часто такие мысли — семена, которым нужно время, чтобы прорасти.
Рыбы
- На этой неделе технологии преподнесут сюрприз, который будет воспринят почти как мистический. Устройство или программа, долго считавшиеся капризными, внезапно заработают безупречно, будто получили незримую настройку. Это редкий момент, когда мир цифры напомнит, что и в его логике есть место для необъяснимой гармонии. Возможно, это простой сигнал — иногда всё налаживается само, без наших усилий.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.