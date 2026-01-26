Не оставляй животных грязными и будь добр к окружающим: приметы на 27 января

В народном календаре 27 января отмечают день Нины. Считалось, что в эту дату важно заниматься хозяйством и особенно внимательно относиться к домашним животным. С праздником связано немало запретов и примет, которые, по поверьям, подсказывали, как избежать бед и чего ждать от погоды.
Что нельзя делать 27 января:
- обижать или бить коров — верили, что после этого они перестанут давать молоко;
- лениться, бездельничать и долго спать — это сулило неприятности;
- оставлять животных грязными или голодными — к болезням и падежу скота;
- ссориться, конфликтовать и выяснять отношения — к проблемам с близкими;
- кричать и повышать голос на людей;
- считать удои у коровы — молоко «уйдёт»;
- выносить мусор из дома — вместе с ним можно вынести удачу, деньги и счастье.
Народные приметы на 27 января:
- редкие звёзды на небе — к плохой погоде и вьюге;
- ночной иней — днём снега не будет;
- белые облака — к усилению морозов;
- мороз и снег — к скорому потеплению;
- утром каркает ворона — жди метель;
- петухи кричат с утра — скоро оттепель;
- снегопад — к теплу.