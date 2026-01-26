14:28

Не оставляй животных грязными и будь добр к окружающим: приметы на 27 января

В народном календаре 27 января отмечают день Нины. Считалось, что в эту дату важно заниматься хозяйством и особенно внимательно относиться к домашним животным. С праздником связано немало запретов и примет, которые, по поверьям, подсказывали, как избежать бед и чего ждать от погоды.

Что нельзя делать 27 января:

  1. обижать или бить коров — верили, что после этого они перестанут давать молоко;
  2. лениться, бездельничать и долго спать — это сулило неприятности;
  3. оставлять животных грязными или голодными — к болезням и падежу скота;
  4. ссориться, конфликтовать и выяснять отношения — к проблемам с близкими;
  5. кричать и повышать голос на людей;
  6. считать удои у коровы — молоко «уйдёт»;
  7. выносить мусор из дома — вместе с ним можно вынести удачу, деньги и счастье.

Народные приметы на 27 января:

  1. редкие звёзды на небе — к плохой погоде и вьюге;
  2. ночной иней — днём снега не будет;
  3. белые облака — к усилению морозов;
  4. мороз и снег — к скорому потеплению;
  5. утром каркает ворона — жди метель;
  6. петухи кричат с утра — скоро оттепель;
  7. снегопад — к теплу.
