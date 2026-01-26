Стрельцы окажутся рядом с сильным партнёром, а Близнецы будут ранить словом: таро-расклад на понедельник, 26 января

ВКонтакте

Стрельцы почувствуют себя в безопасности рядом с сильной второй половинкой, а Близнецы окажутся остры на язык. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 26 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на перекос в отношениях — кто-то из партнёров даёт больше, чем получает взамен. Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в предложении или обещании. Здоровье (Пятёрка Мечей): говорит о спазмах, напряжении в теле, головной боли.

Телец

Любовь (Башня перевёрнутая): символизирует кризис, который не случился. Разговор или поступок могли всё разрушить, но вы вовремя остановились. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать свою старую позицию любой ценой, даже если это мешает развитию. Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о скрытой усталости. Вы недооцениваете, насколько вымотаны.

Близнецы

Любовь (Король Мечей перевёрнутая): предрекает холодный диалог, где острые слова будут использоваться как защита от чувств. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает внезапный поворот в делах. Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на попытку выйти из болезненной привязки. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): говорит о разочаровании в выбранной деятельности. Здоровье (Король Кубков): обещает стабильность, если вы не будете подавлять эмоции.

Лев

Любовь (Справедливость перевёрнутая): символизирует ощущение, что кто-то в отношениях старается меньше, чем хотелось бы. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает задержки, переносы и сбившийся режим работы. Здоровье (Двойка Жезлов): говорит о необходимости балансировать между отдыхом и работой.

Дева

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на обиду из-за мелочи или неуместную чувствительность. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение устойчивости и правильности выбранного пути. Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует бессонницу и тяжёлые внутренние диалоги.

Весы

Любовь (Туз Мечей): предрекает, что всё тайное между партнёрами станет явным. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нетерпение и желание бросить то, что не даёт быстрый результат. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении иммунитета.

Скорпион

Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует освобождение от навязанного чувства вины. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): предрекает конфликт с авторитетом или отказ подчиняться жёстким рамкам. Здоровье (Десятка Кубков): обещает улучшение состояния через положительные эмоции.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на сильную поддержку и заботу со стороны партнёра. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что ваши хитрости вскроются. Здоровье (Колесница): хорошее самочувствие.

Козерог

Любовь (Четвёрка Мечей): предрекает паузу, которая сейчас необходима обоим. Профессиональная сфера (Туз Кубков): указывает на неожиданное удовольствие от работы или нового проекта. Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): говорит о моральном истощении и желании полноценно отдохнуть.

Водолей

Любовь (Семёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует усталость от борьбы за отношения. Профессиональная сфера (Королева Мечей): обещает чёткие решения в работе. Здоровье (Шестёрка Кубков): указывает на улучшение самочувствия после затяжной болезни.

Рыбы