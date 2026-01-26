Стрельцы окажутся рядом с сильным партнёром, а Близнецы будут ранить словом: таро-расклад на понедельник, 26 января

Стрельцы почувствуют себя в безопасности рядом с сильной второй половинкой, а Близнецы окажутся остры на язык. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 26 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на перекос в отношениях — кто-то из партнёров даёт больше, чем получает взамен.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в предложении или обещании.
- Здоровье (Пятёрка Мечей): говорит о спазмах, напряжении в теле, головной боли.
Телец
- Любовь (Башня перевёрнутая): символизирует кризис, который не случился. Разговор или поступок могли всё разрушить, но вы вовремя остановились.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать свою старую позицию любой ценой, даже если это мешает развитию.
- Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о скрытой усталости. Вы недооцениваете, насколько вымотаны.
Близнецы
- Любовь (Король Мечей перевёрнутая): предрекает холодный диалог, где острые слова будут использоваться как защита от чувств.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает внезапный поворот в делах.
- Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на попытку выйти из болезненной привязки.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): говорит о разочаровании в выбранной деятельности.
- Здоровье (Король Кубков): обещает стабильность, если вы не будете подавлять эмоции.
Лев
- Любовь (Справедливость перевёрнутая): символизирует ощущение, что кто-то в отношениях старается меньше, чем хотелось бы.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает задержки, переносы и сбившийся режим работы.
- Здоровье (Двойка Жезлов): говорит о необходимости балансировать между отдыхом и работой.
Дева
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на обиду из-за мелочи или неуместную чувствительность.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение устойчивости и правильности выбранного пути.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует бессонницу и тяжёлые внутренние диалоги.
Весы
- Любовь (Туз Мечей): предрекает, что всё тайное между партнёрами станет явным.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нетерпение и желание бросить то, что не даёт быстрый результат.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении иммунитета.
Скорпион
- Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует освобождение от навязанного чувства вины.
- Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): предрекает конфликт с авторитетом или отказ подчиняться жёстким рамкам.
- Здоровье (Десятка Кубков): обещает улучшение состояния через положительные эмоции.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на сильную поддержку и заботу со стороны партнёра.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что ваши хитрости вскроются.
- Здоровье (Колесница): хорошее самочувствие.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Мечей): предрекает паузу, которая сейчас необходима обоим.
- Профессиональная сфера (Туз Кубков): указывает на неожиданное удовольствие от работы или нового проекта.
- Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): говорит о моральном истощении и желании полноценно отдохнуть.
Водолей
- Любовь (Семёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует усталость от борьбы за отношения.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): обещает чёткие решения в работе.
- Здоровье (Шестёрка Кубков): указывает на улучшение самочувствия после затяжной болезни.
Рыбы
- Любовь (Десятка Мечей): предрекает болезненное осознание и момент, когда иллюзии рушатся окончательно.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей перевёрнутая): говорит о чувстве, что вас не слышат или недооценивают.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на упадок сил, который требует не очередного подвига, а восстановления.