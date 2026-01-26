Стрельцы окажутся рядом с сильным партнёром, а Близнецы будут ранить словом: таро-расклад на понедельник, 26 января - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Стрельцы почувствуют себя в безопасности рядом с сильной второй половинкой, а Близнецы окажутся остры на язык. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 26 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на перекос в отношениях — кто-то из партнёров даёт больше, чем получает взамен.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в предложении или обещании.
  3. Здоровье (Пятёрка Мечей): говорит о спазмах, напряжении в теле, головной боли.

Телец

  1. Любовь (Башня перевёрнутая): символизирует кризис, который не случился. Разговор или поступок могли всё разрушить, но вы вовремя остановились.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать свою старую позицию любой ценой, даже если это мешает развитию.
  3. Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о скрытой усталости. Вы недооцениваете, насколько вымотаны.

Близнецы

  1. Любовь (Король Мечей перевёрнутая): предрекает холодный диалог, где острые слова будут использоваться как защита от чувств.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает внезапный поворот в делах.
  3. Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на попытку выйти из болезненной привязки.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): говорит о разочаровании в выбранной деятельности.
  3. Здоровье (Король Кубков): обещает стабильность, если вы не будете подавлять эмоции.

Лев

  1. Любовь (Справедливость перевёрнутая): символизирует ощущение, что кто-то в отношениях старается меньше, чем хотелось бы.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает задержки, переносы и сбившийся режим работы.
  3. Здоровье (Двойка Жезлов): говорит о необходимости балансировать между отдыхом и работой.

Дева

  1. Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на обиду из-за мелочи или неуместную чувствительность.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение устойчивости и правильности выбранного пути.
  3. Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует бессонницу и тяжёлые внутренние диалоги.

Весы

  1. Любовь (Туз Мечей): предрекает, что всё тайное между партнёрами станет явным.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нетерпение и желание бросить то, что не даёт быстрый результат.
  3. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении иммунитета.

Скорпион

  1. Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует освобождение от навязанного чувства вины.
  2. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): предрекает конфликт с авторитетом или отказ подчиняться жёстким рамкам.
  3. Здоровье (Десятка Кубков): обещает улучшение состояния через положительные эмоции.

Стрелец

  1. Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на сильную поддержку и заботу со стороны партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что ваши хитрости вскроются.
  3. Здоровье (Колесница): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Четвёрка Мечей): предрекает паузу, которая сейчас необходима обоим.
  2. Профессиональная сфера (Туз Кубков): указывает на неожиданное удовольствие от работы или нового проекта.
  3. Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): говорит о моральном истощении и желании полноценно отдохнуть.

Водолей

  1. Любовь (Семёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует усталость от борьбы за отношения.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): обещает чёткие решения в работе.
  3. Здоровье (Шестёрка Кубков): указывает на улучшение самочувствия после затяжной болезни.

Рыбы

  1. Любовь (Десятка Мечей): предрекает болезненное осознание и момент, когда иллюзии рушатся окончательно.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей перевёрнутая): говорит о чувстве, что вас не слышат или недооценивают.
  3. Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на упадок сил, который требует не очередного подвига, а восстановления.
