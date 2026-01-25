Тяжёлый люкс оставьте себе: Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые порадуются простому подарку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Не всем знакам зодиака нужен дорогой и статусный подарок — для многих куда важнее эмоции, польза или внимание. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

По словам астролога, подход к подаркам сильно зависит от знака. Так, Тельцам, по её мнению, лучше всего дарить вещи практичные и качественные. Такие презенты должны быть приятными, а ещё полезными и даже инвестиционными, которые прослужат много лет.

С Водолеями ситуация иная. Для них важны эмоции и оригинальность, но не в формате открыток или подарков, сделанных наспех. Глоба подчеркнула, что представителям этого знака подойдут необычные, «не как у всех» вещи — не имеет значения, дорогие они или нет. Главное, чтобы предмет был уникальным. При этом астролог добавила, что иногда Водолеи радуются и самым простым бытовым подаркам — например, технике для дома, до покупки которой у них всё не доходят руки.

А вот Рыб, по словам Тамары Глобы, больше всего трогают не вещи, а жесты. Им может быть приятна открытка, сделанная своими руками, но куда сильнее впечатлит внимание в виде романтического поступка — например, серенада под окном.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.