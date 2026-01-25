Не ущемляй кошку и наблюдай за её поведением: приметы на 26 января

В народном календаре 26 января отмечают Ермолаев день. Наши предки обращали внимание на повадки кошки, чтобы понять, какой будет погода. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.
Что нельзя делать 26 января:
- плохо обращаться с кошками — это сулит семь лет неудач;
- прогонять кошку от себя — можно навлечь на себя болезни;
- тревожить кошку, когда она лежит, сгонять её с места — возможны неприятности на работе;
- садиться на излюбленное место кошки — к хвори;
- продолжать путь, если дорогу перебежало чёрное животное, — к пожару или краже в доме;
- покидать дом без необходимости — есть риск подхватить лихорадку.
Народные приметы на 26 января:
- кошка спит, раскинувшись на спине, — к потеплению;
- кошка свернулась клубком и спрятала мордочку — к сильным морозам;
- кошка валяется и катается по полу — к оттепели;
- кошка точит когти — к похолоданию;
- кошка царапает пол — к метели.