Не ущемляй кошку и наблюдай за её поведением: приметы на 26 января

В народном календаре 26 января отмечают Ермолаев день. Наши предки обращали внимание на повадки кошки, чтобы понять, какой будет погода. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.

Что нельзя делать 26 января:

  1. плохо обращаться с кошками — это сулит семь лет неудач;
  2. прогонять кошку от себя — можно навлечь на себя болезни;
  3. тревожить кошку, когда она лежит, сгонять её с места — возможны неприятности на работе;
  4. садиться на излюбленное место кошки — к хвори;
  5. продолжать путь, если дорогу перебежало чёрное животное, — к пожару или краже в доме;
  6. покидать дом без необходимости — есть риск подхватить лихорадку.

Народные приметы на 26 января:

  1. кошка спит, раскинувшись на спине, — к потеплению;
  2. кошка свернулась клубком и спрятала мордочку — к сильным морозам;
  3. кошка валяется и катается по полу — к оттепели;
  4. кошка точит когти — к похолоданию;
  5. кошка царапает пол — к метели.
