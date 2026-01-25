Скорпионы будут бороться с зависимостью, а Львы охладят пыл: таро-расклад на воскресенье, 25 января

ВКонтакте

Скорпионы будут бороться с любовной зависимостью, а чувства Львов угаснут. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 25 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует внутреннюю потребность отстраниться от партнёра. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность, поддержку семьи или ощущение, что вы на правильном пути. Здоровье (Туз Мечей перевёрнутая): говорит о тумане в голове и необходимости ментального отдыха.

Телец

Любовь (Тройка Мечей): предрекает болезненный, но честный момент. Вскроется то, что долго замалчивалось. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на надёжность, контроль над ситуацией и уважение к вашему опыту. Здоровье (Четвёрка Кубков): символизирует апатию и снижение мотивации.

Близнецы

Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о воспоминаниях, возвращении к прошлым чувствам или неожиданном сообщении. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): обещает уход от ненужной конкуренции. Здоровье (Паж Пентаклей): указывает на постепенное восстановление и пользу мелких и оздоровительных ритуалов.

Рак

Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): символизирует эмоциональное истощение и потребность в установлении границ с партнёром. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о паузе в делах и ожидании результатов, которые пока не видны. Здоровье (Луна перевёрнутая): предрекает прояснение состояния и улучшение ночного сна.

Лев

Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): указывает на охлаждение пыла и чувств. Профессиональная сфера (Справедливость): обещает честный исход, оформление документов или ясность в вопросах обязанностей. Здоровье (Десятка Жезлов): говорит о накопленной усталости, особенно в районе спины и плеч.

Дева

Любовь (Двойка Кубков): символизирует возможность примирения после сильной ссоры. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): предрекает идею, вдохновение или спонтанное предложение. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на сбой режима.

Весы

Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалении или грусти по несбывшемуся в отношениях. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает помощь и поддержку со стороны. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Дьявол): указывает на сильную привязанность, страсть или зависимость, от которой трудно избавиться. Профессиональная сфера (Отшельник): говорит о добровольной паузе и желании всё обдумать без лишних советов. Здоровье (Сила): обещает выздоровление при условии бережного отношения к себе.

Стрелец

Любовь (Король Мечей): символизирует холодную честность и разговор без эмоций. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на ощущение застоя или повторяющегося сценария в работе. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении внутреннего ресурса и ощущении эмоционального выгорания.

Козерог

Любовь (Императрица перевёрнутая): предрекает нехватку тепла или ощущение эмоциональной пустоты. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): указывает на резкое решение руководства, которое может благоприятно повлиять на ваше будущее. Здоровье (Король Мечей): символизирует необходимость сделать чекап организма.

Водолей

Любовь (Туз Жезлов): обещает желание начать снова знакомиться и попытки завести отношения. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о неочевидных действиях и скрытых мотивах в коллективе. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Рыбы