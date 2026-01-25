Скорпионы будут бороться с зависимостью, а Львы охладят пыл: таро-расклад на воскресенье, 25 января

Скорпионы будут бороться с любовной зависимостью, а чувства Львов угаснут. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 25 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует внутреннюю потребность отстраниться от партнёра.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность, поддержку семьи или ощущение, что вы на правильном пути.
- Здоровье (Туз Мечей перевёрнутая): говорит о тумане в голове и необходимости ментального отдыха.
Телец
- Любовь (Тройка Мечей): предрекает болезненный, но честный момент. Вскроется то, что долго замалчивалось.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на надёжность, контроль над ситуацией и уважение к вашему опыту.
- Здоровье (Четвёрка Кубков): символизирует апатию и снижение мотивации.
Близнецы
- Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о воспоминаниях, возвращении к прошлым чувствам или неожиданном сообщении.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): обещает уход от ненужной конкуренции.
- Здоровье (Паж Пентаклей): указывает на постепенное восстановление и пользу мелких и оздоровительных ритуалов.
Рак
- Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): символизирует эмоциональное истощение и потребность в установлении границ с партнёром.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о паузе в делах и ожидании результатов, которые пока не видны.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): предрекает прояснение состояния и улучшение ночного сна.
Лев
- Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): указывает на охлаждение пыла и чувств.
- Профессиональная сфера (Справедливость): обещает честный исход, оформление документов или ясность в вопросах обязанностей.
- Здоровье (Десятка Жезлов): говорит о накопленной усталости, особенно в районе спины и плеч.
Дева
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует возможность примирения после сильной ссоры.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов): предрекает идею, вдохновение или спонтанное предложение.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на сбой режима.
Весы
- Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалении или грусти по несбывшемуся в отношениях.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает помощь и поддержку со стороны.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Дьявол): указывает на сильную привязанность, страсть или зависимость, от которой трудно избавиться.
- Профессиональная сфера (Отшельник): говорит о добровольной паузе и желании всё обдумать без лишних советов.
- Здоровье (Сила): обещает выздоровление при условии бережного отношения к себе.
Стрелец
- Любовь (Король Мечей): символизирует холодную честность и разговор без эмоций.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на ощущение застоя или повторяющегося сценария в работе.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении внутреннего ресурса и ощущении эмоционального выгорания.
Козерог
- Любовь (Императрица перевёрнутая): предрекает нехватку тепла или ощущение эмоциональной пустоты.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): указывает на резкое решение руководства, которое может благоприятно повлиять на ваше будущее.
- Здоровье (Король Мечей): символизирует необходимость сделать чекап организма.
Водолей
- Любовь (Туз Жезлов): обещает желание начать снова знакомиться и попытки завести отношения.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о неочевидных действиях и скрытых мотивах в коллективе.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Девятка Кубков): символизирует удовлетворение и чувство, что в отношениях вам хватает того, что есть.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает спокойствие и умение держать эмоции под контролем, что благоприятно скажется на трудовой деятельности.
- Здоровье (Отшельник): говорит о потребности в тишине, сне и восстановлении.