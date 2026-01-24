16:54

Не отказывай в помощи и не ругай детей: приметы на 25 января

В народном календаре 25 января — это Татьянин день и День студента. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 25 января:

  1. отказывать в помощи — с вами приключится большая беда;
  2. ссориться, ругаться, конфликтовать с людьми — помириться с человеком будет сложно;
  3. ругать своих детей и бить их — иначе вам грозят беды и большие горести;
  4. студентам нельзя рассказывать о своих успехах в учёбе — попрощаетесь со всеми своими достижениями;
  5. студентам нельзя вести себя тихо и проводить день в одиночестве — удача покинет вас;
  6. студентам нельзя выкидывать мусор — с ними можно выкинуть все свои знания.

Народные приметы на 25 января

  1. солнечно — птицы прилетят рано;
  2. снег — к дождливому лету;
  3. пасмурно — на следующий день пойдёт снег;
  4. вечером мороз ослаб — к снегопаду или дождю;
  5. метель — к сухому лету;
  6. ясно и морозно — к богатому урожаю.
