Не отказывай в помощи и не ругай детей: приметы на 25 января

В народном календаре 25 января — это Татьянин день и День студента. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 25 января:
- отказывать в помощи — с вами приключится большая беда;
- ссориться, ругаться, конфликтовать с людьми — помириться с человеком будет сложно;
- ругать своих детей и бить их — иначе вам грозят беды и большие горести;
- студентам нельзя рассказывать о своих успехах в учёбе — попрощаетесь со всеми своими достижениями;
- студентам нельзя вести себя тихо и проводить день в одиночестве — удача покинет вас;
- студентам нельзя выкидывать мусор — с ними можно выкинуть все свои знания.
Народные приметы на 25 января
- солнечно — птицы прилетят рано;
- снег — к дождливому лету;
- пасмурно — на следующий день пойдёт снег;
- вечером мороз ослаб — к снегопаду или дождю;
- метель — к сухому лету;
- ясно и морозно — к богатому урожаю.