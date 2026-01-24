Тельцы захотят простого человеческого тепла, а Весы встревожатся из-за денег: таро-расклад на субботу, 24 января

Тельцы затоскуют по теплу и ласке, а Весы потеряют стабильность и начнут переживать из-за финансов. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 24 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Жезлов): указывает на спор, где каждый будет доказывать своё, даже если на самом деле просто хочет быть услышанным.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает предложение, подработку или идею, которая может принести деньги позже.
- Здоровье (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о травмах и болезнях суставов.
Телец
- Любовь (Королева Пентаклей): символизирует ваше желание заботы, устойчивости и простого человеческого тепла.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание результатов. Пока не время торопить события.
- Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает разговор на эмоциях, импульсивные слова или внезапное выяснение отношений.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): говорит о признании, удачном выходе в свет или одобрении ваших действий руководством.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на зажатость и психосоматику.
Рак
- Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): сулит ощущение того, что ваши ожидания не совпали с реальностью.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает спокойную обстановку в коллективе.
- Здоровье (Луна): говорит об уязвимости, возможных скачках самочувствия и нарушении сна.
Лев
- Любовь (Сила): указывает на притяжение и страсть в паре.
- Профессиональная сфера (Башня): предрекает отмену планов, конфликт или внезапную новость.
- Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости.
Дева
- Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует колебания между двумя чувствами или двумя решениями.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на новости, проверки или разговоры за вашей спиной.
- Здоровье (Умеренность): обещает выравнивание состояния при соблюдении режима и отсутствии стресса.
Весы
- Любовь (Тройка Кубков): предрекает лёгкость, флирт или приятное общение без тяжёлых разговоров.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о тревоге за финансы и ощущении нестабильности.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): постепенное восстановление организма.
Скорпион
- Любовь (Отшельник): символизирует дистанцию и осознанное одиночество.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей): предсказывает успешное завершение проектов.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о спаде энергии, важно не геройствовать.
Стрелец
- Любовь (Семёрка Мечей): указывает на скрытые мотивы, недоговорённость или желание уйти от прямого выяснения отношений.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает влияние, инициативу и удачный старт.
- Здоровье (Король Пентаклей): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но надёжном сближении.
- Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на паузу и необходимость посмотреть на ситуацию иначе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): намекает на необходимость отдыха и восстановления.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует сорванные планы или разговор, который так и не случился.
- Профессиональная сфера (Дьявол): предупреждает об искушении: появится заманчивое, но рискованное решение.
- Здоровье (Королева Кубков): говорит о зависимости самочувствия от эмоционального фона.
Рыбы
- Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): предрекает эмоциональную пустоту или ощущение, что чувства требуют обновления.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает планирование перспектив на будущее.
- Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на перепады настроения и внутреннюю тревогу.