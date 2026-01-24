Тельцы захотят простого человеческого тепла, а Весы встревожатся из-за денег: таро-расклад на субботу, 24 января

ВКонтакте

Тельцы затоскуют по теплу и ласке, а Весы потеряют стабильность и начнут переживать из-за финансов. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 24 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Жезлов): указывает на спор, где каждый будет доказывать своё, даже если на самом деле просто хочет быть услышанным. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает предложение, подработку или идею, которая может принести деньги позже. Здоровье (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о травмах и болезнях суставов.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): символизирует ваше желание заботы, устойчивости и простого человеческого тепла. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание результатов. Пока не время торопить события. Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает разговор на эмоциях, импульсивные слова или внезапное выяснение отношений. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): говорит о признании, удачном выходе в свет или одобрении ваших действий руководством. Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на зажатость и психосоматику.

Рак

Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): сулит ощущение того, что ваши ожидания не совпали с реальностью. Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает спокойную обстановку в коллективе. Здоровье (Луна): говорит об уязвимости, возможных скачках самочувствия и нарушении сна.

Лев

Любовь (Сила): указывает на притяжение и страсть в паре. Профессиональная сфера (Башня): предрекает отмену планов, конфликт или внезапную новость. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости.

Дева

Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует колебания между двумя чувствами или двумя решениями. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на новости, проверки или разговоры за вашей спиной. Здоровье (Умеренность): обещает выравнивание состояния при соблюдении режима и отсутствии стресса.

Весы

Любовь (Тройка Кубков): предрекает лёгкость, флирт или приятное общение без тяжёлых разговоров. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о тревоге за финансы и ощущении нестабильности. Здоровье (Шестёрка Мечей): постепенное восстановление организма.

Скорпион

Любовь (Отшельник): символизирует дистанцию и осознанное одиночество. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): предсказывает успешное завершение проектов. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о спаде энергии, важно не геройствовать.

Стрелец

Любовь (Семёрка Мечей): указывает на скрытые мотивы, недоговорённость или желание уйти от прямого выяснения отношений. Профессиональная сфера (Маг): обещает влияние, инициативу и удачный старт. Здоровье (Король Пентаклей): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но надёжном сближении. Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на паузу и необходимость посмотреть на ситуацию иначе. Здоровье (Четвёрка Мечей): намекает на необходимость отдыха и восстановления.

Водолей

Любовь (Четвёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует сорванные планы или разговор, который так и не случился. Профессиональная сфера (Дьявол): предупреждает об искушении: появится заманчивое, но рискованное решение. Здоровье (Королева Кубков): говорит о зависимости самочувствия от эмоционального фона.

Рыбы