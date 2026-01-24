Свой уголок: Тамара Глоба рассказала, у кого в 2026 году решится вопрос с жильём

ВКонтакте

Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого 2026-й станет переломным в вопросах жилья и обустройства своего «гнёздышка». По словам астролога, год Красной Огненной Лошади готовит щедрые подарки для Тельцов.

Упорство и практичность этого знака, наконец, получат материальное воплощение, открывая прямой путь к решению одного из самых важных жизненных вопросов. В своём прогнозе астролог делает особый акцент на сфере недвижимости. Согласно звёздной карте, Тельцов ждёт период, когда давние мечты о собственном доме, квартире или выгодной сделке с жильем могут стать реальностью. Максимальная удача придет во второй половине года — это лучшее время для переездов, покупок, обмена и инвестиций в квадратные метры. Такие проекты лучше всего реализовывать совместно с семьей или близкими партнёрами.

Глоба советует Тельцам при этом проявить мудрость в сфере отношений. Чтобы избежать конфликтов, которые могут отвлечь от главной цели, стоит быть особенно дипломатичными с друзьями в начале весны и в конце лета. Астролог также рекомендует уделить повышенное внимание текущему состоянию жилья и благополучию родителей, особенно в августе.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.