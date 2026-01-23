Рыбам стоит посвятить время мечтам, а Ракам — навестить родных: гороскоп на выходные

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Время для активного отдыха и новых впечатлений. Вы можете отправиться в небольшую поездку или заняться спортом. Будьте внимательны на дороге. В общении полезно будет слушать других, а не только говорить самому.

Телец

Эти выходные лучше посвятить отдыху и созданию уюта. Займитесь домашними делами, приготовьте что-то вкусное или просто отдохните в спокойной обстановке с близкими. Приглушите внутреннего перфекциониста и позвольте себе расслабиться.

Близнецы

Вас ждёт насыщенное общением и новостями время. Встреча с друзьями или поход на интересное мероприятие принесут удовольствие. Постарайтесь фильтровать информацию и не втягиваться в споры.

Рак

Идеальные дни для семьи и домашнего уюта. Навестите родных, займитесь хобби или обустройством дома. Ваша интуиция сейчас обострена — доверяйте внутреннему голосу, особенно в вопросах личных границ.

Лев

Отличное время, чтобы побыть в центре внимания. Можно сходить на вечеринку, в кино или театр. Однако не забывайте и об отдыхе — найдите баланс между активностью и расслаблением, чтобы набраться сил.

Дева

Выходные принесут удовольствие от простых вещей. Встречи с близкими, вкусная еда, забота о здоровье — вот что подарит вам радость. Постарайтесь отложить дела и критический анализ на потом.