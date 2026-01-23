15:54

Не стриги волосы и не пользуйся ножом: приметы на 24 января

В народном календаре 24 января отмечается Федосеев день. Наши предки верили, что по погоде в эту дату можно точно определить, когда придёт весна. День был окружён множеством суеверий, которые старались соблюдать, чтобы не навлечь на себя беду.

Что нельзя делать 24 января:

  1. Пользоваться ножом, иголкой и другими острыми предметами — чтобы не получить опасную рану.
  2. Стричь волосы и ногти — иначе можно укоротить свою судьбу и привлечь внимание злых духов.
  3. Отправляться в дальнюю дорогу — существовал риск стать жертвой лютого мороза.
  4. Ругаться и ссориться с окружающими — это лишало человека душевного равновесия и покоя.
  5. Принимать судьбоносные решения и начинать что-то новое — успеха в таких делах было не дождаться.
  6. Фотографировать себя — на смельчака могли обрушиться несчастья.
  7. Хвастаться своими успехами — на языке мог вскочить типун.
  8. Давать деньги в долг — это сулило несколько месяцев безденежья и нужды.
  9. Пускать в дом чужую или бездомную кошку — она могла принести с собой болезни и печали.

Народные приметы на погоду 24 января:

  1. Стоит оттепель — весна будет ранней и затяжной.
  2. Стоит туман, а прорубь полна воды — весной реки сильно разольются.
  3. На небе редкие облака — грядут морозные дни.
  4. Утром идёт снег — холода будут долгими и суровыми.
  5. Стоит мороз — похолодание надолго задержится.
  6. На улице не по-зимнему тепло — скоро ударят морозы.
  7. Облака плывут против направления ветра — жди снегопада.
