Не стриги волосы и не пользуйся ножом: приметы на 24 января

В народном календаре 24 января отмечается Федосеев день. Наши предки верили, что по погоде в эту дату можно точно определить, когда придёт весна. День был окружён множеством суеверий, которые старались соблюдать, чтобы не навлечь на себя беду.
Что нельзя делать 24 января:
- Пользоваться ножом, иголкой и другими острыми предметами — чтобы не получить опасную рану.
- Стричь волосы и ногти — иначе можно укоротить свою судьбу и привлечь внимание злых духов.
- Отправляться в дальнюю дорогу — существовал риск стать жертвой лютого мороза.
- Ругаться и ссориться с окружающими — это лишало человека душевного равновесия и покоя.
- Принимать судьбоносные решения и начинать что-то новое — успеха в таких делах было не дождаться.
- Фотографировать себя — на смельчака могли обрушиться несчастья.
- Хвастаться своими успехами — на языке мог вскочить типун.
- Давать деньги в долг — это сулило несколько месяцев безденежья и нужды.
- Пускать в дом чужую или бездомную кошку — она могла принести с собой болезни и печали.
Народные приметы на погоду 24 января:
- Стоит оттепель — весна будет ранней и затяжной.
- Стоит туман, а прорубь полна воды — весной реки сильно разольются.
- На небе редкие облака — грядут морозные дни.
- Утром идёт снег — холода будут долгими и суровыми.
- Стоит мороз — похолодание надолго задержится.
- На улице не по-зимнему тепло — скоро ударят морозы.
- Облака плывут против направления ветра — жди снегопада.