Овны совершат необдуманные поступки, а Весы погрязнут в соблазнах: таро-расклад на пятницу, 23 января

Овны совершат импульсивные поступки, о которых будут жалеть позже, а Весов будет окружать множество соблазнов и иллюзий. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 23 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Жезлов): вас будет тянуть на импульсивные и резкие поступки, о которых вы будете размышлять позже.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о командной работе и признании навыков, вас готовы слышать и учитывать.
- Здоровье (Паж Кубков перевёрнутая): эмоциональная нестабильность может отразиться на общем самочувствии.
Телец
- Любовь (Король Пентаклей): символизирует ощущение надёжности и устойчивости рядом с вами, или вы сами становитесь точкой опоры.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает, что вам придётся отстаивать свою позицию на работе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит, что тело просит восстановления, даже короткий отдых даст эффект.
Близнецы
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): указывает, что внутренние сомнения мешают определиться, день может подсветить противоречия.
- Профессиональная сфера (Маг): предрекает отличное время для инициативы и активных действий.
- Здоровье (Девятка Кубков): ваше состояние напрямую зависит от настроения.
Рак
- Любовь (Королева Кубков): символизирует повышенную чувствительность, вам хочется заботы и глубины в общении.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): возможна поддержка или честный обмен ресурсами.
- Здоровье (Луна): указывает, что вам стоит нормализовать режим сна, чтобы чувствовать себя хорошо.
Лев
- Любовь (Сила перевёрнутая): указывает на усталость от постоянного контроля в паре.
- Профессиональная сфера (Император): символизирует чёткие рамки, ответственность и ощущение, что именно вы задаёте правила.
- Здоровье (Пятёрка Мечей): нервное перенапряжение может вылиться в головные боли или раздражительность.
Дева
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует искренность, разговор по душам и момент настоящего взаимопонимания с партнёром.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает важные новости, переписки, мелкие задачи.
- Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Семёрка Кубков): указывает на множество соблазнов и иллюзий, которые окружают вас.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит, что день подарит вам неожиданный шанс.
- Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует хороший момент для начала заботы о физическом состоянии или создания новых полезных привычек.
Скорпион
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке выйти из токсичных паттернов и перестать зависеть от эмоций другого.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует рутинную, но продуктивную работу.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает тёплые воспоминания и возвращение связи из прошлого.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): обещает активные действия, суету и необходимость быстро принимать решения.
- Здоровье (Десятка Жезлов): говорит, что вы будете ощущать упадок сил и желание закрыться в себе.
Козерог
- Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует нехватку тепла или ощущение, что вашу заботу не ценят.
- Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на зависание процессов, но это пауза для переосмысления, а не полноценный тупик.
- Здоровье (Король Мечей): говорит, что вы игнорируете важные симптомы.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Мечей): говорит о вашем желании дистанции и тишины.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): вы будете смотреть дальше текущего дня и планировать будущее.
- Здоровье (Звезда): предрекает постепенное восстановление организма.
Рыбы
- Любовь (Туз Кубков): говорит, что ваши отношения ждёт эмоциональное обновление и переход на новый уровень близости.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): указывает, что стабильность и практичность помогают вам чувствовать себя увереннее.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): вам следует замедлиться и дать себе время на качественный отдых.