Овны совершат необдуманные поступки, а Весы погрязнут в соблазнах: таро-расклад на пятницу, 23 января

Овны совершат импульсивные поступки, о которых будут жалеть позже, а Весов будет окружать множество соблазнов и иллюзий. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 23 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Жезлов): вас будет тянуть на импульсивные и резкие поступки, о которых вы будете размышлять позже. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о командной работе и признании навыков, вас готовы слышать и учитывать. Здоровье (Паж Кубков перевёрнутая): эмоциональная нестабильность может отразиться на общем самочувствии.

Телец

Любовь (Король Пентаклей): символизирует ощущение надёжности и устойчивости рядом с вами, или вы сами становитесь точкой опоры. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает, что вам придётся отстаивать свою позицию на работе. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит, что тело просит восстановления, даже короткий отдых даст эффект.

Близнецы

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): указывает, что внутренние сомнения мешают определиться, день может подсветить противоречия. Профессиональная сфера (Маг): предрекает отличное время для инициативы и активных действий. Здоровье (Девятка Кубков): ваше состояние напрямую зависит от настроения.

Рак

Любовь (Королева Кубков): символизирует повышенную чувствительность, вам хочется заботы и глубины в общении. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): возможна поддержка или честный обмен ресурсами. Здоровье (Луна): указывает, что вам стоит нормализовать режим сна, чтобы чувствовать себя хорошо.

Лев

Любовь (Сила перевёрнутая): указывает на усталость от постоянного контроля в паре. Профессиональная сфера (Император): символизирует чёткие рамки, ответственность и ощущение, что именно вы задаёте правила. Здоровье (Пятёрка Мечей): нервное перенапряжение может вылиться в головные боли или раздражительность.

Дева

Любовь (Двойка Кубков): символизирует искренность, разговор по душам и момент настоящего взаимопонимания с партнёром. Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает важные новости, переписки, мелкие задачи. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Семёрка Кубков): указывает на множество соблазнов и иллюзий, которые окружают вас. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит, что день подарит вам неожиданный шанс. Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует хороший момент для начала заботы о физическом состоянии или создания новых полезных привычек.

Скорпион

Любовь (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке выйти из токсичных паттернов и перестать зависеть от эмоций другого. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует рутинную, но продуктивную работу. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает тёплые воспоминания и возвращение связи из прошлого. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): обещает активные действия, суету и необходимость быстро принимать решения. Здоровье (Десятка Жезлов): говорит, что вы будете ощущать упадок сил и желание закрыться в себе.

Козерог

Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует нехватку тепла или ощущение, что вашу заботу не ценят. Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на зависание процессов, но это пауза для переосмысления, а не полноценный тупик. Здоровье (Король Мечей): говорит, что вы игнорируете важные симптомы.

Водолей

Любовь (Четвёрка Мечей): говорит о вашем желании дистанции и тишины. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): вы будете смотреть дальше текущего дня и планировать будущее. Здоровье (Звезда): предрекает постепенное восстановление организма.

Рыбы