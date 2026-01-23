Тамара Глоба рассказала, кто в 2026 году обеспечит себе баснословные заработки

ВКонтакте

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2026 год, в котором выделила знак зодиака, чьих представителей ждут особенно значительные финансовые возможности и серьёзный карьерный рост. Астролог отметила, что в наступающем году перед Овнами откроются новые пути, главное — быть внимательными к возможностям и не бояться трудностей. Год принесёт прогресс во многих сферах, а в финансовой — особые перспективы.

С начала 2026 года в знаке Овна будет находиться планета Сатурн, которая отвечает за дисциплину и структуру. Её влияние, продлившееся около двух лет, заставит активных Овнов действовать более обдуманно, рассчитывать силы и проявлять терпение. По словам Глобы, это не наказание, а важная школа. Цель периода — научиться концентрироваться на главном, завершать начатое и построить прочный фундамент для будущих побед. Именно такой подход, как подчёркивает астролог, станет ключом к значительному карьерному росту или успеху в собственном бизнесе.

В денежной сфере год, по прогнозу астролога, будет противоречивым, но крайне перспективным. С одной стороны, Сатурн может создавать ощущение нехватки средств или вынуждать к большей финансовой дисциплине. Именно эти ограничения, по мнению Глобы, и откроют перед Овнами огромные возможности для заработка. Научившись грамотно управлять ресурсами и отличать надёжные вложения от рисковых, представители знака смогут обеспечить себе баснословные заработки. Год благоприятен для накоплений и инвестиций в проверенные активы.

Параллельно с Сатурном на Овнов будет влиять Нептун, что сделает их более интуитивными и восприимчивыми к скрытым возможностям. Астролог советует направить это творческое вдохновение в практическое русло, чему как раз и поспособствует дисциплинирующий Сатурн.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.