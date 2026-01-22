13:50

Не поднимай упавшую ложку и бодрствуй допоздна: приметы на 23 января

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 23 января отмечают день Григория Летоуказателя. Наши предки судили по погоде о том, каким будет лето. Рассказываем о связанных с этой датой поверьях и ограничениях.

Что нельзя делать 23 января:

  1. выражать недовольство жизнью и сетовать на здоровье — это может навлечь неприятности;
  2. выносить мусора из дома — рискуете выбросить вместе с ним своё благополучие;
  3. хвалиться своим достатком — можно его лишиться;
  4. проявлять высокомерие — чревато серьёзными конфликтами;
  5. вытирать кухонный стол бумагой — иначе не миновать раздоров в семье;
  6. поднимать упавшую во время трапезы ложку — в дом может пожаловать дурной человек;
  7. рано засыпать — считается, что продолжительность бодрствования в этот день определяет долготу жизни;
  8. выбрасывать хлебные крошки — это может привести к недугам.

Народные приметы на 23 января:

  1. солнечный день — к знойному лету;
  2. иней на деревьях — лето будет ненастным;
  3. дует южный ветер — лето ожидается с грозами и ливнями;
  4. с крыш капает — к тёплому лету;
  5. ясное, безоблачное небо — к ранней весне;
  6. на небе большое серое облако — к метели;
  7. снег сухой — к засушливому лету, снег мокрый — к дождливому.
12 186
Хобби приметы
Праздник, согревающий сердца
Читать