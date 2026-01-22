Не поднимай упавшую ложку и бодрствуй допоздна: приметы на 23 января

В народном календаре 23 января отмечают день Григория Летоуказателя. Наши предки судили по погоде о том, каким будет лето. Рассказываем о связанных с этой датой поверьях и ограничениях.
Что нельзя делать 23 января:
- выражать недовольство жизнью и сетовать на здоровье — это может навлечь неприятности;
- выносить мусора из дома — рискуете выбросить вместе с ним своё благополучие;
- хвалиться своим достатком — можно его лишиться;
- проявлять высокомерие — чревато серьёзными конфликтами;
- вытирать кухонный стол бумагой — иначе не миновать раздоров в семье;
- поднимать упавшую во время трапезы ложку — в дом может пожаловать дурной человек;
- рано засыпать — считается, что продолжительность бодрствования в этот день определяет долготу жизни;
- выбрасывать хлебные крошки — это может привести к недугам.
Народные приметы на 23 января:
- солнечный день — к знойному лету;
- иней на деревьях — лето будет ненастным;
- дует южный ветер — лето ожидается с грозами и ливнями;
- с крыш капает — к тёплому лету;
- ясное, безоблачное небо — к ранней весне;
- на небе большое серое облако — к метели;
- снег сухой — к засушливому лету, снег мокрый — к дождливому.