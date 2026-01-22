У Львов пройдут иллюзии, а Близнецы будут хитрить: таро-расклад на четверг, 22 января

ВКонтакте

Львы откроют глаза на свои отношения, а Близнецы схитрят на работе — и это будет иметь успех. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 22 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Жезлов): говорит о том, что внутренне вы определитесь, куда будут двигаться ваши отношения в дальнейшем. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает освобождение от ограничений и выход из ситуации, которая долго сковывала. Здоровье (Туз Пентаклей): обещает шанс восстановить силы через рутинные вещи — качественный сон, хорошую еду, телесный комфорт.

Телец

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует, что вы отпустите все обиды и позволите себе любить как прежде. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на уверенность и способность вести других за собой даже без формального лидерства. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости минимизировать количество стресса в жизни.

Близнецы

Любовь (Тройка Жезлов): предрекает ощущение, что в отношениях вот-вот откроются новые горизонты. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на хитрый ход или обходной путь, который сегодня окажется эффективным. Здоровье (Рыцарь Кубков): говорит о сильной связи самочувствия с эмоциональным фоном дня.

Рак

Любовь (Король Кубков): символизирует сдержанные, но глубокие чувства, которые проявляются поступками, а не словами. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию или напряжение в коллективе из-за расхождения мнений. Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на постепенное улучшение состояния.

Лев

Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о прояснении чувств — иллюзии спадают и остаётся лишь суровая реальность. Профессиональная сфера (Император): обещает контроль над ситуацией и ощущение, что вы правите всем. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на нехватку внутреннего ресурса.

Дева

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует баланс между «давать» и «получать», который сегодня особенно заметен. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает понимание, что часть обязанностей пора сбросить. Здоровье (Звезда перевёрнутая): говорит о накопленной усталости и потребности в расслаблении.

Весы

Любовь (Паж Кубков): обещает неожиданное сообщение с чувственным признанием. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на ожидание результата и сомнения, стоит ли продолжать в том же духе. Здоровье (Королева Пентаклей): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Девятка Кубков): предрекает чувство эмоционального удовлетворения, даже если всё в отношениях не идеально. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о напряжении, которое удастся удержать под контролем. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на снижение выносливости и необходимость бережного к себе отношения.

Стрелец

Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует скуку или ощущение, что вам предлагают не то, что хочется на самом деле. Профессиональная сфера (Маг): обещает удачный момент для инициативы и самопрезентации. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о том, что вам придётся поддерживать близкого человека и ухаживать за ним.

Козерог

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): предрекает сомнение, что выбор в отношениях сделан не до конца. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание или маленькую победу. Здоровье (Император): отличное самочувствие.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Кубков): говорит о решении отойти от эмоционально истощающей ситуации. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает продуктивное сотрудничество и ощущение команды. Здоровье (Луна): указывает на перепады самочувствия из-за тревожности.

Рыбы