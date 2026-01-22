Трудна дорога: Тамара Глоба рассказала, кому в ближайшее время стоит воздержаться о поездках и обратить внимание на дом

ВКонтакте

В конце января и в феврале некоторым знакам зодиака стоит быть особенно осторожными в поездках и уделить больше внимания домашним делам. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

По словам астролога, у Близнецов зимой и в первой половине весны начнётся период обучения и получения новых знаний. Уже с февраля откроются возможности для поездок и путешествий, однако астролог призвала быть внимательными на дорогах. Во второй половине месяца, особенно в середине и в самые последние дни, возможны опасные ситуации, связанные с перемещениями.

Ракам, как отметила Глоба, также следует проявить осторожность в феврале. В середине и конце месяца могут возникнуть риски, связанные не только с дорогами, но и с финансами, а также с бытовыми вопросами. Астролог рекомендовала внимательнее следить за домом и личным имуществом.

Особое внимание к жилищным вопросам, по словам Тамары Глобы, стоит уделить и Скорпионам. В конце января и на протяжении всего февраля в доме возможны трудности и потери, поэтому важно присмотреть за «добром». При этом для Скорпионов с февраля, особенно со второй половины месяца, начинается интересный и насыщенный период.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.