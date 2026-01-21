Не ленись и не конфликтуй с людьми: приметы на 22 января

В народном календаре 22 января считается днём святого Филиппа. Эта дата была окутана множеством поверий и правил, которые люди соблюдали, чтобы привлечь удачу в делах и урожай.
Что нельзя делать 22 января:
- Лениться и выполнять свои обязанности спустя рукава — считалось, что это приведёт к денежным затруднениям в будущем.
- Пришивать пуговицы или что-либо зашивать — люди верили, что таким образом можно «пришить» к себе старые проблемы, от которых не избавиться.
- Ругаться, сплетничать и вступать в конфликты — это сулило жизнь, полную трудностей и раздоров.
- Отправляться в дальний путь — поездка могла оказаться неудачной и полной препятствий.
Народные приметы на 22 января:
- Иней на деревьях — к тёплому февралю.
- Алый, яркий закат — к морозу и метели.
- Ясный, солнечный день — к хорошему урожаю.
- Заметёт вьюга — летом будет много дождей.
- Вороны и галки сидят на самых верхушках деревьев — к сильным морозам.
- Тучи на небе плывут против направления ветра — к снегопаду.
- Вороны кружат в небе — тоже к снегу.