14:50

Не ленись и не конфликтуй с людьми: приметы на 22 января

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 22 января считается днём святого Филиппа. Эта дата была окутана множеством поверий и правил, которые люди соблюдали, чтобы привлечь удачу в делах и урожай.

Что нельзя делать 22 января:

  1. Лениться и выполнять свои обязанности спустя рукава — считалось, что это приведёт к денежным затруднениям в будущем.
  2. Пришивать пуговицы или что-либо зашивать — люди верили, что таким образом можно «пришить» к себе старые проблемы, от которых не избавиться.
  3. Ругаться, сплетничать и вступать в конфликты — это сулило жизнь, полную трудностей и раздоров.
  4. Отправляться в дальний путь — поездка могла оказаться неудачной и полной препятствий.

Народные приметы на 22 января:

  1. Иней на деревьях — к тёплому февралю.
  2. Алый, яркий закат — к морозу и метели.
  3. Ясный, солнечный день — к хорошему урожаю.
  4. Заметёт вьюга — летом будет много дождей.
  5. Вороны и галки сидят на самых верхушках деревьев — к сильным морозам.
  6. Тучи на небе плывут против направления ветра — к снегопаду.
  7. Вороны кружат в небе — тоже к снегу.
1 487
Хобби приметы
Праздник, согревающий сердца
Читать