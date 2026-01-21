Водолеи получат нагоняй, а Тельцы ощутят опору: таро-расклад на среду, 21 января

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Водолеи совершат ошибки в работе и получат нагоняй от начальства, а Тельцы почувствуют опору в партнёре. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 21 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): говорит о попытках не возвращаться к прошлым чувствам, даже если они сегодня настойчиво напоминают о себе. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает спокойный, приземлённый день, где стойкий результат важнее творческого вдохновения. Здоровье (Тройка Жезлов): указывает на необходимость смены обстановки, чтобы не впасть в апатию.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): символизирует заботу, надёжность и желание быть опорой, а не источником любовной драмы. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что какая-то тайна прояснится на рабочем месте. Здоровье (Двойка Кубков): указывает на баланс физического состояния и эмоций.

Близнецы

Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает спор или напряжённый диалог, который на самом деле оживляет связь. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает небольшой поначалу шанс, который может дать большие перспективы в будущем. Здоровье (Король Мечей): говорит о важности ментальной гигиены и чёткого режима.

Рак

Любовь (Луна): символизирует недосказанность и эмоциональные качели. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание или ощущение, что ваши усилия замечены. Здоровье (Четвёрка Кубков): указывает на апатию и потребность встряхнуться.

Лев

Любовь (Император перевёрнутая): говорит о конфликте с партнёра — либо давите вы, либо наоборот. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает продуктивность и хорошие результаты в работе. Здоровье (Паж Кубков): указывает на чувствительность и зависимость самочувствия от настроения.

Дева

Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): предрекает, что вы будете чувствовать от партнёра меньше заботы и чувств. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о стабильности и уверенном положении. Здоровье (Семёрка Пентаклей): символизирует медленное восстановление.

Весы

Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на усталость от поверхностного общения или лишних людей рядом. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повлиять на ситуацию весомым словом и вашим авторитетом. Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Девятка Мечей): символизирует тревожные мысли, которые сильнее того, что есть на самом деле. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает размышления о смене работы. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Король Кубков): обещает спокойные и зрелые отношения, наполненные уважением друг к другу. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о чувстве недооценённости и непризнанности. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): символизирует прилив энергии.

Козерог

Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает ощущение устойчивости в отношениях и чувстве безопасности. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает, что вы чрезмерно распыляетесь на разные задачи и совершенно не фокусируетесь на чём-то одном. Здоровье (Повешенный): говорит о застое и необходимости изменить привычный образ жизни.

Водолей

Любовь (Паж Жезлов): символизирует интерес, флирт или импульсивное желание написать первым. Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает, что начальство может высказать вам за ошибки в работе. Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): указывает на постепенный выход из эмоционального истощения.

Рыбы