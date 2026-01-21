Водолеи получат нагоняй, а Тельцы ощутят опору: таро-расклад на среду, 21 января

Водолеи совершат ошибки в работе и получат нагоняй от начальства, а Тельцы почувствуют опору в партнёре. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 21 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): говорит о попытках не возвращаться к прошлым чувствам, даже если они сегодня настойчиво напоминают о себе.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает спокойный, приземлённый день, где стойкий результат важнее творческого вдохновения.
- Здоровье (Тройка Жезлов): указывает на необходимость смены обстановки, чтобы не впасть в апатию.
Телец
- Любовь (Королева Пентаклей): символизирует заботу, надёжность и желание быть опорой, а не источником любовной драмы.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что какая-то тайна прояснится на рабочем месте.
- Здоровье (Двойка Кубков): указывает на баланс физического состояния и эмоций.
Близнецы
- Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает спор или напряжённый диалог, который на самом деле оживляет связь.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает небольшой поначалу шанс, который может дать большие перспективы в будущем.
- Здоровье (Король Мечей): говорит о важности ментальной гигиены и чёткого режима.
Рак
- Любовь (Луна): символизирует недосказанность и эмоциональные качели.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание или ощущение, что ваши усилия замечены.
- Здоровье (Четвёрка Кубков): указывает на апатию и потребность встряхнуться.
Лев
- Любовь (Император перевёрнутая): говорит о конфликте с партнёра — либо давите вы, либо наоборот.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает продуктивность и хорошие результаты в работе.
- Здоровье (Паж Кубков): указывает на чувствительность и зависимость самочувствия от настроения.
Дева
- Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): предрекает, что вы будете чувствовать от партнёра меньше заботы и чувств.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о стабильности и уверенном положении.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей): символизирует медленное восстановление.
Весы
- Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на усталость от поверхностного общения или лишних людей рядом.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повлиять на ситуацию весомым словом и вашим авторитетом.
- Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Девятка Мечей): символизирует тревожные мысли, которые сильнее того, что есть на самом деле.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает размышления о смене работы.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Король Кубков): обещает спокойные и зрелые отношения, наполненные уважением друг к другу.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о чувстве недооценённости и непризнанности.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): символизирует прилив энергии.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает ощущение устойчивости в отношениях и чувстве безопасности.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает, что вы чрезмерно распыляетесь на разные задачи и совершенно не фокусируетесь на чём-то одном.
- Здоровье (Повешенный): говорит о застое и необходимости изменить привычный образ жизни.
Водолей
- Любовь (Паж Жезлов): символизирует интерес, флирт или импульсивное желание написать первым.
- Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает, что начальство может высказать вам за ошибки в работе.
- Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): указывает на постепенный выход из эмоционального истощения.
Рыбы
- Любовь (Восьмёрка Мечей): говорит, что вы боитесь обсудить волнующую вас проблему в паре и из-за этого отношения будут ухудшаться.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает чувство опоры и стабильности, которое подарит вам работа.
- Здоровье (Звезда): символизирует восстановление и ощущение, что вы на правильном пути.