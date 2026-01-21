Копейка рубль бережёт: Тамара Глоба рассказала, кому для обогащения нужно пережить трудности

ВКонтакте

Путь к деньгам в этом году для некоторых знаков зодиака будет идти через сдержанность, риски и умение вовремя переждать сложный период. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Овнам, по словам астролога, бывает сложно усмирить свои страсти и желания, и именно это может отражаться на деньгах. В течение года возможны периодические финансовые сложности, однако они не перекрывают главное — возможностей для заработка у представителей этого знака будет много, и потенциал роста остаётся высоким.

Для Раков год сложится удачно в плане финансов и личного продвижения. Зима и весна могут принести шансы вдали от дома: новые дороги, знакомства и партнёров по бизнесу, которые помогут двигаться вперёд. Этот период способен расширить кругозор и изменить взгляд на мир. В то же время в феврале, особенно в середине и конце месяца, возможны риски, связанные с деньгами, поездками и бытовыми вопросами — Тамара Глоба советует внимательнее относиться к имуществу.

У Водолеев возможны финансовые провалы, но пережить их поможет поддержка со стороны — близкие будут рядом практически весь год. Период перемен придётся на март: во второй половине месяца и в апреле вероятен успех в финансах. При этом возможны ограничения, связанные с семьёй, и ситуация, при которой кому-то из близких придётся уйти из дома.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.