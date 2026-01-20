13:46

Не избегай общения и приступай к работе после обеда: приметы на 21 января

В народном календаре 21 января отмечают Емельянов день. К этому времени в старину традиционно завершались Святки. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этой датой.

Что нельзя делать 21 января:

  1. проводить день в одиночестве и избегать общения — считается, что тогда год пройдёт в тишине и изоляции;
  2. молчать за столом в кругу близких: лучше поддержать беседу, поделиться историями — это сулит радость и удачу на весь год;
  3. браться за работу до полудня — по поверью, в таком случае дела будут идти тяжело и без результата.

Народные приметы на 21 января:

  1. дует южный ветер — летом возможны частые грозы;
  2. северный ветер — к усилению морозов;
  3. сильные порывы ветра — к скудному урожаю;
  4. солнечный ореол — к обильному снегопаду;
  5. воробьи шумно собираются в стаи — ждите потепления;
  6. стоит безветренная погода — лето будет ясным и спокойным;
  7. день выдался ясным — к засушливому лету;
  8. собака сворачивается клубком — к холодам.
