Не избегай общения и приступай к работе после обеда: приметы на 21 января

В народном календаре 21 января отмечают Емельянов день. К этому времени в старину традиционно завершались Святки. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этой датой.
Что нельзя делать 21 января:
- проводить день в одиночестве и избегать общения — считается, что тогда год пройдёт в тишине и изоляции;
- молчать за столом в кругу близких: лучше поддержать беседу, поделиться историями — это сулит радость и удачу на весь год;
- браться за работу до полудня — по поверью, в таком случае дела будут идти тяжело и без результата.
Народные приметы на 21 января:
- дует южный ветер — летом возможны частые грозы;
- северный ветер — к усилению морозов;
- сильные порывы ветра — к скудному урожаю;
- солнечный ореол — к обильному снегопаду;
- воробьи шумно собираются в стаи — ждите потепления;
- стоит безветренная погода — лето будет ясным и спокойным;
- день выдался ясным — к засушливому лету;
- собака сворачивается клубком — к холодам.