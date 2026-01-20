Овны откроют новые грани, а Скорпионы будут действовать в ущерб себе: таро-расклад на вторник, 20 января

Овны будут действовать решительно и удивят самих себя, а Скорпионам придётся чрезмерно печься о других, что скажется на самочувствии. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 20 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Туз Жезлов): символизирует вспышку желания или внезапный порыв действовать и завоёвывать, что может удивить даже вас самих.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на ощущение, что усилий больше, чем отдачи, и это злит.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но верном выздоровлении.
Телец
- Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует медленное и постепенное развитие чувств. Старайтесь не торопить события, ведь всё идёт своим чередом.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о моральном восстановлении после неприятной ситуации или разговора.
- Здоровье (Король Кубков): указывает на важность эмоционального равновесия для стабилизации физического состояния.
Близнецы
- Любовь (Паж Мечей): символизирует любопытство, флирт и желание.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение устойчивости и правильности выбранного направления в работе.
- Здоровье (Двойка Мечей): говорит о напряжении из-за внутреннего конфликта, которое сказывается на самочувствии.
Рак
- Любовь (Королева Жезлов перевёрнутая): указывает на уязвимость и сомнение в собственной привлекательности.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает погружение в дело и ощущение, что работа отвлекает от лишних мыслей.
- Здоровье (Шестёрка Кубков): символизирует пользу от привычных и домашних способов восстановления.
Лев
- Любовь (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте событий: встрече, новости или резком изменении настроения в паре.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает уверенность в результате и чувство контроля.
- Здоровье (Пятёрка Мечей): указывает на нервное истощение и желание покоя.
Дева
- Любовь (Тройка Пентаклей): символизирует улучшение отношений через совместные дела и интересы.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстаивать свою позицию в коллективе.
- Здоровье (Паж Кубков): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Император перевёрнутая): указывает на сопротивление давлению или контролю в отношениях.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о чувстве, что ваши заслуги недооценили.
- Здоровье (Умеренность): обещает восстановление при условии соблюдения баланса в организме.
Скорпион
- Любовь (Рыцарь Кубков): символизирует неприятные слова, сказанные на эмоциях.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на конкуренцию или борьбу за лидерство.
- Здоровье (Императрица перевёрнутая): говорит об усталости от заботы о других в ущерб себе.
Стрелец
- Любовь (Девятка Кубков): обещает чувство удовлетворения и эмоциональной наполненности в паре.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о том, что вы ограничиваете себя в реализации задумок и идей.
- Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на сожаление о прошлом или застревании в пережитом.
- Профессиональная сфера (Мир): предрекает завершение этапа и ощущение закрытого гештальта.
- Здоровье (Король Жезлов): говорит о хорошем самочувствии, если вы не будете перегибать с физической нагрузкой.
Водолей
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует равный диалог и редкое чувство взаимности.
- Профессиональная сфера (Смерть перевёрнутая): указывает на сопротивление неизбежным изменениям в работе.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о неверном диагнозе и промедлении в лечении.
Рыбы
- Любовь (Справедливость): предрекает честный разговор, который прольёт свет на сложную ситуацию в отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): указывает на импульсивные мысли, которые лучше не реализовывать сразу.
- Здоровье (Десятка Пентаклей): символизирует сильный иммунитет и способность быстро восстанавливаться.