Овны откроют новые грани, а Скорпионы будут действовать в ущерб себе: таро-расклад на вторник, 20 января

Овны будут действовать решительно и удивят самих себя, а Скорпионам придётся чрезмерно печься о других, что скажется на самочувствии. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 20 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Туз Жезлов): символизирует вспышку желания или внезапный порыв действовать и завоёвывать, что может удивить даже вас самих. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на ощущение, что усилий больше, чем отдачи, и это злит. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но верном выздоровлении.

Телец

Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует медленное и постепенное развитие чувств. Старайтесь не торопить события, ведь всё идёт своим чередом. Профессиональная сфера (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о моральном восстановлении после неприятной ситуации или разговора. Здоровье (Король Кубков): указывает на важность эмоционального равновесия для стабилизации физического состояния.

Близнецы

Любовь (Паж Мечей): символизирует любопытство, флирт и желание. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение устойчивости и правильности выбранного направления в работе. Здоровье (Двойка Мечей): говорит о напряжении из-за внутреннего конфликта, которое сказывается на самочувствии.

Рак

Любовь (Королева Жезлов перевёрнутая): указывает на уязвимость и сомнение в собственной привлекательности. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает погружение в дело и ощущение, что работа отвлекает от лишних мыслей. Здоровье (Шестёрка Кубков): символизирует пользу от привычных и домашних способов восстановления.

Лев

Любовь (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте событий: встрече, новости или резком изменении настроения в паре. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает уверенность в результате и чувство контроля. Здоровье (Пятёрка Мечей): указывает на нервное истощение и желание покоя.

Дева

Любовь (Тройка Пентаклей): символизирует улучшение отношений через совместные дела и интересы. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстаивать свою позицию в коллективе. Здоровье (Паж Кубков): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Император перевёрнутая): указывает на сопротивление давлению или контролю в отношениях. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о чувстве, что ваши заслуги недооценили. Здоровье (Умеренность): обещает восстановление при условии соблюдения баланса в организме.

Скорпион

Любовь (Рыцарь Кубков): символизирует неприятные слова, сказанные на эмоциях. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на конкуренцию или борьбу за лидерство. Здоровье (Императрица перевёрнутая): говорит об усталости от заботы о других в ущерб себе.

Стрелец

Любовь (Девятка Кубков): обещает чувство удовлетворения и эмоциональной наполненности в паре. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о том, что вы ограничиваете себя в реализации задумок и идей. Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на сожаление о прошлом или застревании в пережитом. Профессиональная сфера (Мир): предрекает завершение этапа и ощущение закрытого гештальта. Здоровье (Король Жезлов): говорит о хорошем самочувствии, если вы не будете перегибать с физической нагрузкой.

Водолей

Любовь (Двойка Кубков): символизирует равный диалог и редкое чувство взаимности. Профессиональная сфера (Смерть перевёрнутая): указывает на сопротивление неизбежным изменениям в работе. Здоровье (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о неверном диагнозе и промедлении в лечении.

Рыбы